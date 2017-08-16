В оккупированном Донбассе 25% жителей нуждаются в продуктах питания, – ООН

На подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей недостаток продовольствия испытывают 15% населения

Примерно четверти жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей Украины не хватает продуктов питания. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на оценку Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Согласно полученным данным, 800 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей испытывают дефицит продуктов питания, при этом 170 тыс. из них остро нуждаются в продовольствии.

Особо сложная ситуация наблюдается в Донецкой области.

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На подконтрольных территориях за год вдвое увеличился процент людей, которые испытывают нехватку продуктов питания: с 7% до 15%.