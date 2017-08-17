Игры за гранью. Полная версия скандала вокруг закупок лекарств для больных раком детей

В последнее время на слуху у украинцев часто оказывается британская компания Crown Agents. Это одна из трёх международных организаций, которым украинское правительство три года назад доверило вести закупки медпрепаратов по заказу Минздрава. Crown Agents не новичок на украинском рынке. Компания пришла к нам ещё в конце 1980-х годов, после аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда британское правительство решило помочь пострадавшим ликвидаторам катастрофы и поставляло медоборудования в госпитали страны через "Агентов короны". С тех пор Crown Agents не уходила из Украины, выступая распорядителем британских средств во многих проектах: от закупки медоборудования до строительства хранилища для отработанных радиоактивных изотопов.

Всё это время компания не особо афишировала свою деятельность. Как объяснили Фокусу в Crown Agents, — такова политика организации. Она просто выполняет свою работу, а рассказывать об этом особого смысла нет. Но времена меняются. Два года назад британцы попали в поле внимания общественности.

В надёжные руки

В 2015 году парламент проголосовал закон, в соответствии с которым функции закупки медпрепаратов за государственный счёт передавались трём международным организациям: Crown Agents, ООН и Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ). Это было сделано для ликвидации коррупционных схем на тендерах Минздрава при закупках лекарств. Первый год показал отличные результаты — на закупках медикаментов сэкономили миллиардные суммы. Но со временем стали появляться факты, говорящие о том, что экономия во многом достигается за счёт закупки лекарств с заканчивающимся сроком хранения, — в больницах начали накапливаться просроченные препараты. Наиболее резонансной стала история с поставками препаратов для лечения детской онкологии. Эти закупки проводила как раз Crown Agents.

"Ни одного препарата с истёкшим сроком годности Crown Agents не поставила. Нашу деятельность регулирует законодательство Британии. Вы можете себе представить в Британии компанию, которая бы поставила просроченный препарат?" — восклицает представитель Crown Agents Татьяна Коротченко. Наш собеседник говорит, что не нужно путать препараты со сниженным сроком годности и препараты, не подлежащие использованию. И как признают в Crown Agents, проблемы с поставкой препаратов со 100% сроком годности у компании действительно возникали.

Сейчас объявлено о замене неиспользованных препаратов, в том числе и для лечения детской онкологии, на лекарства с ещё не истёкшим сроком годности

Татьяна Коротченко рассказывает, что в прошлом году закупки проходили в чрезвычайном режиме, поскольку программы госзакупок закрывали за два года. В такой ситуации, по её словам, вполне нормальна закупка препаратов со сроком годности в 60%. "Когда мне говорили, что лекарств нет и это чрезвычайный пакет, мы были готовы организовать поставки лишь того, что есть в наличии. Но только качественный препарат, возможно, не со сроком годности, к примеру, в 15 месяцев, но в 12 точно", — уверяет Коротченко.

Несогласные есть

В июле 2017-го заведующая Центром детской онкогематологии и трансплантации костного мозга "Охматдет" Светлана Донская заявила, что на складе больницы накопились просроченные препараты на сумму 8,6 млн грн. В Охмадете поясняют, что такие потери лекарств вызваны халатностью при планировании закупок и поставках препаратов.

"Нам поступает информация, что должны прийти препараты со сроком годности 60%, чтобы мы имели возможность использовать их в определённый срок. Если они к нам поступают со сроком годности до 6 месяцев, а закупка на целый год, то за 6 месяцев мы не сможем их использовать", — поясняет Фокусу заведующая отделением гнойной хирургии больницы "Охматдет" Надежда Кисиль.

В Охматдете говорят, что пришли в негодность препараты, поставки которых были запланированы на 2015 год. По факту они поступили в медучреждение в начале 2017-го. Так как в Охматдете лечат детей со всей Украины, именно в эту больницу попадает наибольший запас препаратов.

Надежда Кисиль считает, что вина за сложившуюся ситуация полностью лежит на Минздраве. Поддерживает её в этом президент благотворительного фонда "Помощь онкобольным детям" Валентина Маркевич. "Срок годности у препаратов должен быть минимум 15 месяцев, тогда не возникает проблем с их реализацией. Это важно, поскольку невозможно предугадать, сколько именно детей заболеет в этом году, а сколько в следующем. Нужен запас по времени", — говорит она.

Все вы врёте!

Глава Минздрава Ульяна Супрун уверена, что сложившаяся ситуация возникла из-за того, что врачи неправильно рассчитали нормы потребления препарата. Им за это и отвечать. "Главврачи, которые подписали заказы, и будут за это отвечать, поскольку это нецелевое использование государственных средств", — заявила Супрун.

И. о. министра поддерживает и соучредитель благотворительного фонда "Таблеточки" Ирина Литовченко. По её словам, только 10% поставленных компанией Crown Agent препаратов были с ограниченным сроком годности, а лекарств, годных к использованию меньше, чем на протяжении 10 месяцев, в поставках вообще не было. "Ведомство адресовало вопрос группе экспертов. Им задавали вопрос: сколько медикаментов с ограниченным сроком годности смогут потребить украинские пациенты? Я присутствовала на заседании экспертной группы. Врачи вычисляли, сколько препаратов сможет принять Охмадет и другие больницы. В итоге Crown Agents поставила только то количество препаратов, которое было нужно. Но эти препараты не были использованы. Ответственность лежит на рабочей группе, которая озвучивала, какое количество препаратов нужно завезти в отделение", — говорит Ирина Литовченко.

На конец июля 2017 года, согласно информации Минздрава, использовано всего 1,7 млрд грн, или 44% перечисленных закупщикам средств

При этом, по её словам, пока препараты лежали на складах больницы, в них нуждались другие регионы, но Охматдет не распределял эти препараты. "Сейчас на складе Охматдета лежат несколько препаратов, срок годности которых заканчивается. Мы знаем регионы, где они нужны", — говорит представительница фонда "Таблеточки".

На это Надежда Кисиль возражает, что Охматдет не имеет права самостоятельно распределять запасы препаратов, поскольку это прерогатива Минздрава. Информация же о количестве и сроках годности медикаментов, хранящихся на складе детской специализированной больницы, регулярно заносится в реестры и отправляется в министерство.

Контроль на нуле

Несмотря на разные оценки происходящего, эксперты сходятся в одном: в Минздраве существуют проблемы с качеством контроля за международными закупками. "Сегодня закупки международными организациями, в соответствии с законом Украины о международных закупках, не подлежат государственному контролю качества", — говорит депутат Ольга Богомолец.

По её словам, потребность в лекарственных средствах для лечения определённого заболевания формируется на основании протоколов лечения и стандартов оказания медицинской помощи и расчётного количества больных, которых нужно пролечить. "Минздрав своим приказом признал необязательность применения на территории Украины адаптированных международных протоколов и позволил врачам использовать международные клинические протоколы без прохождения процедуры их адаптации, без перевода на государственный язык, без утверждения. В таких условиях невозможно объективно планировать потребности пациентов в лекарствах. Это приводит к "ручному режиму" планирования закупок", — добавляет Богомолец.

Согласны с тем, что с контролем закупок есть проблемы, и в "Таблеточках". Ирина Литовченко отмечает, в министерстве нет департамента, который бы мониторил остатки препаратов и их сроки годности.

Пока же объявлено о замене неиспользованных препаратов, в том числе и для лечения детской онкологии, на лекарства с ещё не истёкшим сроком годности. "Первая замена уже пошла, вторую готовим. Мы не понимаем, почему происходит замена. Мы поставили определённую часть от 100% потребности. Почему они не использованы — вопрос не к нам", — говорит Татьяна Коротченко из Crown Agents.

То ли ещё будет

Ситуация с закупками 2015-го в ближайшее время может повториться. "По закупкам 2016 года возникает такая же ситуация. Лекарства заказали, к примеру, из расчёта 8 тыс. упаковок. Сейчас мы собираем уточнённые заявки, оказывается, что препаратов нужно всего несколько тысяч единиц. Мы не понимаем, каким образом регионы формируют свою потребность. Это вопрос контроля, который нужно решать Минздраву", — недоумевает Ирина Литовченко.

В 2015 году парламент проголосовал закон, в соответствии с которым функции закупки медпрепаратов за государственный счёт передавались трём международным организациям: Crown Agents, ООН и Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ)

Кроме того, Ольга Богомолец говорит, что средства на закупки из бюджета Украины 2016 года были перечислены международным специализированным организациям в ноябре-декабре 2016 года, а по состоянию на конец июля, по информации размещённой на официальном сайте Минздрава, использовано всего 1,7 млрд грн, или 44% перечисленных закупщикам средств.

По мнению Богомолец, сбои в сроках поставках годом ранее привели к тому, что часть пациентов, которые ждали препараты в 2015 году, в 2016-м в них уже не нуждаются. Кто мог, нашёл деньги на оплату лечения самостоятельно. Тех, кто не смог найти деньги, с нами уже нет…

В Crown Agents же уверяют, что нет необходимости производить всю поставку одномоментно. "Если у вас в январе заболела голова, вы же не покупаете запас ибупрофена на год. Правильные закупки делаются так: вы делаете закупку, а поставки растягивают в течение года, чтобы всё время на складах были свежие препараты, которые в случае объявления тендера позволят вам продержаться этот период", — пояснила логику растягивания поставок во времени Татьяна Коротченко.

Тем не менее она отметила, что основным распорядителем того, что, когда и кому поставлять, является Минздрав. Деньги на госзакупки выделяет Кабмин, а график их освоения выбирает профильное министерство.

Одним словом, в истории закупки лекарств для лечения детской онкологии много спорных моментов. Каждая сторона приводит свои аргументы. Минздрав уверяет, что международные закупщики имеют колоссальный опыт в этом деле. Врачей не устраивает организация процесса закупок. Они считают, что реформа здравоохранения превращается в пиар-акцию Супрун. Оппозиционные Супрун депутаты пытаются истребовать у Минздрава договоры на поставки лекарств на проверку, но пока безрезультатно.

Поддерживающая же Супрун общественность утверждает, что как раз врачи и саботируют закупки, лишь бы досадить реформаторам и дискредитировать их действия. И все как-то забывают, что на кону не только миллиарды бюджетных средств, но и жизни детей.