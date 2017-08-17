Геращенко заявил о запуске Identigraf

Онлайн-система распознавания и выявления преступников Identigraf начнет работу 24 августа - в День независимости Украины.

Пока она работает в тестовом режиме.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"24 августа 2017 года ровно в 00:01 волонтерами проекта "Миротворец" будет запущена уникальная, не имеющая аналогов в мире, открытая для всех и каждого "Система распознавания и выявления преступников Identigraf", - отметил он.

По словам Геращенко, Identigraf сможет за 20-30 секунд обрабатывать миллионы фотографий сепаратистов, террористов, боевиков, собранных за три года работы волонтерами Центра "Миротворец".

"Все остальные подобные системы, основанные на алгоритме распознавания лиц, работают или в режиме секретности в офисах ведущих спецслужб или используются в закрытом режиме в коммерческих целях для анализа больших массивов фотографий такими софтверными гигантами, как Google или Microsoft", - написал Геращенко.

Пользователями системы могут быть как следователи полиции и СБУ, прокуратуры, частные детективы, адвокаты, сотрудники банков, частные предприниматели, так и все, "кто хочет проверить, не был ли тот или иной человек замешан в антиукраинских выступлениях весной 2014-го, не кричал ли он "Путин введи войска!", не воевал ли он с оружием в руках против Украины".

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"Пока, до 24 августа, этот сайт работает в тестовом режиме и на нем опубликованы инструкции по тому, как вы можете помочь нашей стране и всему миру в деле определения тех лиц, кто поднял свою руку на независимость и целостность Украины", - написал Геращенко.

Identigraf разработана на средства более 2 тыс. граждан Украины, которые сделали взносы в размере от 20 грн до 250 тыс. грн.

"Общая сумма средств, собранных на сегодня - около миллиона гривень. Их было недостаточно для полной оплаты услуг разработчиков, и часть работ ими были сделаны в долг. Поэтому сбор средств для полной оплаты системы Identigraf, ее дальнейшее совершенствование и увеличение мощности работы, будет продолжен", - подчеркнул Геращенко.

Напомним, США обновили список самых опасных террористов мира.