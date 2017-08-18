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Главная » Страна » 18 августа 1941-го советская армия взорвала Днепрогэс, утопив десятки тысяч мирных жителей Запорожья

18 августа 1941-го советская армия взорвала Днепрогэс, утопив десятки тысяч мирных жителей Запорожья

18 августа 1941-го советская армия взорвала Днепрогэс, утопив десятки тысяч мирных жителей Запорожья
Разрушенная плотина Днепрогэс / Фото из открытых источников

Это была спецоперация НКВД, осуществленная ​​по приказу Сталина. О ней не знали ни жители города, ни военное командование

18.08.17 1122
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В этот день в 1941 году в Запорожье советские войска, отступая под натиском гитлеровских войск - танков и мотопехоты, взорвали плотину Днепрогэса - крупнейшей гидроэлектростанции в Европе.

Мощный взрыв прогремел около 20 часов вечера, пишет "Укринформ".

Огромная тридцатиметровая волна накрыла нижнюю часть Хортицы и южные районы города. Тогда в днепровских водах, по разным оценкам, погибло от 20 до 100 тыс. человек - преимущественно мирные жители и советские солдаты, которые переправлялись на левый берег Днепра.

Это была спецоперация НКВД, осуществленная ​​по приказу Сталина. О ней не знали ни жители Запорожья, ни военное командование.

Для подрыва плотины было заложено 20 тонн взрывчатки, которую доставили из Москвы двумя самолетами. Также были сожжены генераторы станции и затоплен машинный зал. Впоследствии немцы починили дамбу, установили новые турбины, и станция вырабатывала ток. В декабре 1943-го, отступая, они пытались тоже подорвать Днепрогэс (заложили более 60 тонн взрывчатки), но не успели - слишком стремительно наступала советская армия.

На Нюрнбергском процессе представители СССР пытались убедить мировое сообщество в том, что подрыв Днепрогэса в 1941 осуществили нацисты и хотели "повесить" на них это преступление. Но ввести в заблуждение придирчивых в судебных делах британцев и американцев им не удалось.

Многие годы коммунистическая власть о последствиях той трагедии предпочитала молчать. Только 18 августа 2013 года в Запорожье установили памятный крест в память о погибших.

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