Боевики в зоне АТО применяют тактику выжженной земли

Российские наемники в Донбассе поджигают поля и лесополосы на линии разграничения, чтобы заставить подразделения украинской армии изменить позиции
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
С этой целью оккупанты используют зажигательные боеприпасы.
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Так, на протяжении нескольких дней захватчики применили эту тактику в районах населенных пунктов Зайцево, Катериновка, Марьинка, Новотошковское и Верхнеторецкое.
Украинская сторона СЦКК назвала такие действия прямым нарушением Минских договоренностей и попыткой боевиков любым способом продвинуться вперед.
Напомним, Киев приступил к строительству газопровода к Авдеевке.