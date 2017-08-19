Кабмин определил 20 лауреатов правительственной премии для молодежи

Размер премии с 2016 года составляет 50 тыс. гривен

Правительство утвердило список из 20 лауреатов премии Кабинета Министров за особые достижения молодежи в развитии Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"18 августа правительство одобрило проект распоряжения Кабинета Министров Украины "О присуждении Премии Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины", которым определены 20 лауреатов Премии, достижения которых содействуют развитию молодежных инициатив на местном уровне", - говорится в сообщении.

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В Кабмине убеждены, что реализация этого решения "позволит поддержать инициативных молодых людей, активизировать участие молодежи в общественно-политической жизни и поощрить к дальнейшей работе и новым достижениям для развития Украины".

В правительстве напомнили, что размер премии с 2016 года составляет 50 тыс. гривен.