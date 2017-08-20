Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявляет, что дело по Приватбанку на особом контроле, так как присутствует большая опасность нанесения крупных убытков государству. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"Дело по Приватбанку сейчас фактически на особом контроле. Потому что есть большая опасность нанесения крупных убытков государству. Потому что акционеры банка до сих пор не выполнили своих обязательств – не перекрыли кредитный портфель, который фактически был "мертвым", фиктивным", – сказал Сытник.

Он отметил, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов брали на себя письменные обязательства, и были обязаны выполнить обязательства до 1 июля, но не сделали этого.

"Я думаю, что сейчас будет решающая стадия этого дела в сентябре, когда сторона защиты будет подавать иски на НАБУ. То есть по этому делу, я думаю, будет наибольшее противостояние", – уточнил Сытник.

Он добавил, что в суде находится достаточно больше количество дел, касающихся НБУ - связанных с рефинансированием банков, ликвидацией и в дальнейшем выведением средств в оффшорные зоны через австрийские банки.

В частности, среди таковых, кроме Приватбанка, дело по Диамантбанку.

Расследования по этим делам продолжаются.

"Длительность расследования связана с тем, что достаточно много времени забирает выполнение международных правовых поручений. Поэтому прогнозировать (когда дела окажутся в суде) очень трудно. Разные страны по-разному подходят к выполнению этих поручений. Швейцария (я могу утверждать, имея опыт по делу Мартыненко) - очень конструктивное сотрудничество между детективами нашими, прокурорами и швейцарскими. По некоторым странам немножко хуже. По той же самой Австрии", – отметил Сытник.

Напомним, Кабинет министров на своем заседании 18 декабря 2016 года принял решение о национализации Приватбанка. 21 декабря он перешел в полную собственность государства, Министерство финансов получило право собственности на 100% акций финучреждения.