В зоне АТО немного уменьшилась активность боевиков

Бандформирования только один раз стреляли из минометов

Активность боевиков в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в течение сегодняшнего дня несколько уменьшилась. После вчерашних обстрелов с использованием тяжелого вооружения боевики перешли в основном на гранатометы и стрелковое оружие. Всего боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня. Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении под вражеский огонь попали наши позиции вблизи шахты Бутовка и Авдеевки. А в ходе обстрела из вооружения БМП и гранатометов украинских укреплений вблизи Зайцево, под огнем в очередной раз оказались дома мирных жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Волкер и Сурков в Минске внимательно послушали друг друга

На данный момент враг только один раз использовал минометы. Около 5 утра бандиты выпустили 9 мин калибра 120 и 82 миллиметра вблизи Троицкого на луганском направлении.

Меньше обстрелов сегодня было на мариупольском направлении. Здесь бандиты открывали огонь по нашим позициям на подступах к Богдановке и Марьинке.