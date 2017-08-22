Решение по Донбассу уже принято, Россия будет вынуждена вывести войска, – Грымчак

Единственное, что, по мнению замминистра, сегодня обсуждается – на каких условиях они уйдут

Решение о выводе Россией войск из Донбасса уже принято и ей придется сделать это. Так заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак встречу спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера с помощником российского президента Владиславом Сурковым, передает 5 канал.

"Я думаю, что решение по Донбассу, по большому счету, уже принято - они уйдут оттуда. Единственное, что сегодня обсуждается – как они уйдут, на каких условиях и так далее", – отметил Грымчак.

По мнению заместителя министра, поведение Суркова после встречи с Волкером было вполне естественным в данной ситуации.

"Сурков, с точки зрения некоторых наших "зрадофилов", должен был выйти, рвать на себе волосы и кричать, что все пропало. Но так не бывает, потому что он давно взрослый мальчик и если ему принесли пять пунктов, которые они должны выполнить или завтра вам будет "бубух", он выйдет и скажет, что почти обо всем договорились", – считает Грымчак.

Он также добавил, что понять, что именно происходило на встрече, удастся, когда Волкер прилетит в Киев.

"Они здесь будут с министром обороны США, я так думаю, что будут на нашем параде. Напомню, президент Украины в Мюнхене заявил, что без нас ни одно решение приниматься не будет. Поэтому сначала прилетел Волкер в Украину, был на линии разграничения, потом объехал всех наших союзников, потом поехал рассказывать, что нужно делать россиянам. Я думаю, что все будет хорошо", – считает Грымчак.

Напомним, 21 августа спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Курт Волкер встретился с помощником президента России Владиславом для обсуждения текущей ситуации в Донбассе.