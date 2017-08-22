Боевики уничтожают инфраструктуру и жгут урожай под Мариуполем, – штаб АТО

Российские наемники прибегают к тактике "выжженной земли", уничтожают инфраструктуру и урожай и пытаются загрязнить и отравить источники питьевой воды на подконтрольной Украине территории в населенных пунктах под Мариуполем. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр АТО.

На Приморском направлении под вражеским огнем из гранатометов и стрелкового оружия оказались наши укрепления в районе Водяного, Красногоровки, Павлополя, Марьинки и Талаковки.

"Демонстрируя коварство и циничность, под покровом ночи, враг использует зажигательные боеприпасы разных калибров, обстреливает деревья и засохшую растительность на полях, а когда начинается пожар, используя дымовую завесу, начинает бить по украинским позициям", - подчеркивают в штабе.

Тактика "выжженной земли" номинально считается международным правом военным преступлением.

Ранее сообщалось, что к вечеру 21 августа в районе проведения АТО фиксировалось обострение боевого противостояния.