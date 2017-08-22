Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Боевики уничтожают инфраструктуру и жгут урожай под Мариуполем, – штаб АТО
Ситуация в Донбассе

Боевики уничтожают инфраструктуру и жгут урожай под Мариуполем, – штаб АТО

Боевики уничтожают инфраструктуру и жгут урожай под Мариуполем, – штаб АТО
Фото: Пресс-центр штаба АТО

Международное право считает тактику "выжженной земли" военным преступлением

22.08.17 180
000

Российские наемники прибегают к тактике "выжженной земли", уничтожают инфраструктуру и урожай и пытаются загрязнить и отравить источники питьевой воды на подконтрольной Украине территории в населенных пунктах под Мариуполем. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр АТО.

На Приморском направлении под вражеским огнем из гранатометов и стрелкового оружия оказались наши укрепления в районе Водяного, Красногоровки, Павлополя, Марьинки и Талаковки.

"Демонстрируя коварство и циничность, под покровом ночи, враг использует зажигательные боеприпасы разных калибров, обстреливает деревья и засохшую растительность на полях, а когда начинается пожар, используя дымовую завесу, начинает бить по украинским позициям", - подчеркивают в штабе.

Тактика "выжженной земли" номинально считается международным правом военным преступлением.

Ранее сообщалось, что к вечеру 21 августа в районе проведения АТО фиксировалось обострение боевого противостояния.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Нужно продолжать дипломатическое давление на РФ, – глава ПентагонаРешение по Донбассу уже принято, Россия будет вынуждена вывести войска, – ГрымчакСутки в АТО: Один наш боец погиб в Авдеевской промзоне, один – получил ранения

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 4625
  2. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 5313
  3. Теория большого поражения. Как профессор из Кембриджа искала лекарство от стагнации 2414
  4. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 3004
  5. Двор культуры. Как на Ильинской, 16 живёт андеграунд 2505
  6. Сила от ума. Как математик Томас Сербонески искал формулу здорового тела 2431
  7. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 3220
  1. Решение по Донбассу уже принято, Россия будет вынуждена вывести войска, – Грымчак 15689 / 17291
  2. Завод в оккупированном Крыму получает сырье из материковой Украины, – Джемилев 9741 / 10899
  3. В Украине хотят ввести обязательную плату за роды 7181 / 7882
  4. Названа самая непопулярная среди туристов страна мира 3919 / 4392
  5. Украинские стартапы - одни из лучших в мире 2544 / 2829
  6. В США наблюдают за полным солнечным затмением 2383 / 2677
  7. Сурков: Ситуация в Донбассе не устраивает ни одну из сторон 2366 / 2638
  1. Решение по Донбассу уже принято, Россия будет вынуждена вывести войска, – Грымчак 37 / 17291
  2. Завод в оккупированном Крыму получает сырье из материковой Украины, – Джемилев 33 / 10899
  3. В Украине хотят ввести обязательную плату за роды 14 / 7882
  4. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 11 / 2439
  5. Украинские стартапы - одни из лучших в мире 10 / 2829
  6. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 7 / 4625
  7. Магия хай-тек. Как в городке Верховина прошлое встретилось с будущим 6 / 847
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.