Россия готовится к "большой войне" с Западом, – Турчинов

Во время стратегических командно-штабных учений ВС РФ (СКШУ) "Запад-2017" Кремль проверяет, насколько их вооруженные силы и государство в целом готовы к "большой войне" с Западом. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

"К войне готовятся не ВС РФ, а все Российское государство с соответствующими затратами материальных и других ресурсов. Таким образом, во время СКШУ "Запад-2017" Кремль проверяет, насколько ВС РФ и государство в целом готовы к большой войне с Западом", – сказал Турчинов.

По его убеждению, на фоне сложной экономической ситуации, которая заставила Кремль прибегнуть к сокращению военных статей государственного бюджета РФ, проведение таких масштабных учений не может быть обычным мероприятием боевой подготовки.

"Наоборот, речь идет о демонстрации решимости российского военно-политического руководства к жесткой реакции на любые попытки НАТО/США реагировать силовым способом на очередные военные авантюры Кремля на постсоветском пространстве. Слабая привлекательность общественно-политической и социально-экономической модели нынешней России, прогрессирующая ограниченность ее экономического потенциала заставляют Кремль прибегать к "последнему доводу королей" – военной силе. Следовательно, уже в очерченной временной перспективе не исключены новые попытки российского военного вмешательства в дела Украины, Беларуси, стран Южного Кавказа и Центральной Азии", – отметил секретарь СНБО.

"СКШУ "Запад-2017" являются очередным российским шагом по усилению конфронтации на Европейском континенте и требуют очень серьезной реакции со стороны как Запада, так и Украины", – подчеркнул Турчинов.

Он заверил, что руководство Украины, Вооруженные Силы, другие органы сектора безопасности и обороны принимают необходимые меры для защиты нашего государства.

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Напомним, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России "Запад-2017" запланирована на 14-20 сентября.

По предварительным данным, в учениях примут участие до 13 тыс. военнослужащих.

Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что эти учения могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией.