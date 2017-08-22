Керченский мост: Киев обвинил Москву в нарушении морского права

Об этом говорится в заявлении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинАТО).

Высота арки будет иметь ограничение в 33 метра над уровнем моря, в связи с чем проход судов под ней ограничен. Кроме того, если раньше проход Керченского пролива был разрешен судам длиной до 200 метров, то теперь РФ заявляет об ограничении разрешенной длины в 160 метров.

Новым требованиям к габаритам судов, по информации Мариупольского порта, не соответствуют по меньшей мере 144 судна, которые заходили в порт в течение прошлого года, что составляет 23% от общего количества. Именно на эти суда приходится 43% грузопереработки порта.

По мнению Министерства, установленные ограничения приведут к тому, что в Мариупольский порт смогут заходить только суда со сравнительно меньшей полной грузоподъемностью (10 тыс. тонн). Это, в свою очередь, будет влиять на конкурентоспособность порта, поскольку такими судами можно перевозить грузы в пределах Черного и Средиземного морей. На другие континенты - в Азию, Африку и в американские страны перевозка осуществляется судами океанских классов.

Напомним, Конвенция ООН по морскому праву подписана в ямайском городе Монтего-Бэй в декабре 1982 года. Вступила в действие 16 ноября 1994 года. Конвенция содержит 320 статей и 9 приложений. По состоянию на 1 марта 2010 года конвенцию подписали и ратифицировали 159 стран и Европейский союз. Согласно ст. 44 Конвенции, государства, граничащие с проливами, не должны препятствовать транзитному проходу и должны соответствующим образом оповещать о любой известной им опасности для судоходства в проливе или пролета над проливом. Не должно быть никакого прекращения транзитного прохода.