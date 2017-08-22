Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Керченский мост: Киев обвинил Москву в нарушении морского права

Керченский мост: Киев обвинил Москву в нарушении морского права

Керченский мост: Киев обвинил Москву в нарушении морского права

Новым требованиям РФ к габаритам судов, по информации Мариупольского порта, не соответствуют по меньшей мере 144 судна, которые заходили в порт в прошлом году

22.08.17 1231
000

Из-за строительства арки Керченского моста Российская Федерация ограничила доступ кораблей в украинские порты в Азовском море, чем нарушила Конвенцию ООН по морскому праву.

Об этом говорится в заявлении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинАТО).

Высота арки будет иметь ограничение в 33 метра над уровнем моря, в связи с чем проход судов под ней ограничен. Кроме того, если раньше проход Керченского пролива был разрешен судам длиной до 200 метров, то теперь РФ заявляет об ограничении разрешенной длины в 160 метров.

Новым требованиям к габаритам судов, по информации Мариупольского порта, не соответствуют по меньшей мере 144 судна, которые заходили в порт в течение прошлого года, что составляет 23% от общего количества. Именно на эти суда приходится 43% грузопереработки порта.

По мнению Министерства, установленные ограничения приведут к тому, что в Мариупольский порт смогут заходить только суда со сравнительно меньшей полной грузоподъемностью (10 тыс. тонн). Это, в свою очередь, будет влиять на конкурентоспособность порта, поскольку такими судами можно перевозить грузы в пределах Черного и Средиземного морей. На другие континенты - в Азию, Африку и в американские страны перевозка осуществляется судами океанских классов.

НапомнимКонвенция ООН по морскому праву подписана в ямайском городе Монтего-Бэй в декабре 1982 года. Вступила в действие 16 ноября 1994 года. Конвенция содержит 320 статей и 9 приложений. По состоянию на 1 марта 2010 года конвенцию подписали и ратифицировали 159 стран и Европейский союз. Согласно ст. 44 Конвенции, государства, граничащие с проливами, не должны препятствовать транзитному проходу и должны соответствующим образом оповещать о любой известной им опасности для судоходства в проливе или пролета над проливом. Не должно быть никакого прекращения транзитного прохода.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Scooter допросит Крымская прокуратураПротив "прокурора" Поклонской возбуждено два делаДжемилев объяснил, кого считать коллаборационистами в оккупированном РФ Крыму

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 4847
  2. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 5518
  3. Теория большого поражения. Как профессор из Кембриджа искала лекарство от стагнации 2455
  4. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 3028
  5. Двор культуры. Как на Ильинской, 16 живёт андеграунд 2567
  6. Сила от ума. Как математик Томас Сербонески искал формулу здорового тела 2470
  7. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 3280
  1. Решение по Донбассу уже принято, Россия будет вынуждена вывести войска, – Грымчак 16205 / 17792
  2. Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье из материковой Украины, – Джемилев 10391 / 11507
  3. В Украине хотят ввести обязательную плату за роды 7307 / 7995
  4. Названа самая непопулярная среди туристов страна мира 4247 / 4737
  5. Украинские стартапы - одни из лучших в мире 2556 / 2840
  6. Сурков: Ситуация в Донбассе не устраивает ни одну из сторон 2460 / 2731
  7. В США наблюдают за полным солнечным затмением 2416 / 2710
  1. Решение по Донбассу уже принято, Россия будет вынуждена вывести войска, – Грымчак 37 / 17792
  2. Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье из материковой Украины, – Джемилев 36 / 11507
  3. В Украине хотят ввести обязательную плату за роды 14 / 7995
  4. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 11 / 2579
  5. Украинские стартапы - одни из лучших в мире 10 / 2840
  6. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 8 / 4847
  7. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 8 / 5518
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.