Порошенко хочет доказать непричастность Украины к "ракетному скандалу" в Совбезе ООН

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД Украины добиться рассмотрения вопроса непричастности Украины к поставкам ракетных двигателей в КНДР на закрытом заседании Совбеза ООН. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.

Соответствующее распоряжение Порошенко отдал по итогам доклада рабочей группы, сформированной для проверки информации, изложенной в статье The New York Times от 14 августа 2017 года.

"С учетом выводов комиссии, хочу поручить Министерству иностранных дел Украины подготовить группу экспертов и инициировать рассмотрение этого вопроса на закрытом заседании Совета безопасности ООН", - заявил Порошенко.

Кроме того, президент считает необходимыми, чтобы страны, так или иначе причастные к "ракетному скандалу", провели аналогичное расследование.

"Отдельно нужно обнародовать выводы рабочей группы и Межведомственной комиссии и проинформировать наших международных партнеров и инициировать проведение аналогичного расследования соответствующими странами. В первую очередь, такую ​​же открытость должна продемонстрировать Российская Федерация", - отметил Порошенко.

Напомним, 14 августа американское издание The New York Times разместило публикацию, в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможными благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего с украинского предприятия.

В ответ на эту публикацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режиму Северной Кореи.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Турчинову вместе с компетентными органами провести расследование в связи с информацией, распространенной New York Times.