Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Порошенко хочет доказать непричастность Украины к "ракетному скандалу" в Совбезе ООН

Порошенко хочет доказать непричастность Украины к "ракетному скандалу" в Совбезе ООН

Порошенко хочет доказать непричастность Украины к "ракетному скандалу" в Совбезе ООН
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Президент поручил МИД добиться рассмотрения этого вопроса

22.08.17 21
000

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД Украины добиться рассмотрения вопроса непричастности Украины к поставкам ракетных двигателей в КНДР на закрытом заседании Совбеза ООН. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.

Соответствующее распоряжение Порошенко отдал по итогам доклада рабочей группы, сформированной для проверки информации, изложенной в статье The New York Times от 14 августа 2017 года.

"С учетом выводов комиссии, хочу поручить Министерству иностранных дел Украины подготовить группу экспертов и инициировать рассмотрение этого вопроса на закрытом заседании Совета безопасности ООН", - заявил Порошенко.

Кроме того, президент считает необходимыми, чтобы страны, так или иначе причастные к "ракетному скандалу", провели аналогичное расследование.

"Отдельно нужно обнародовать выводы рабочей группы и Межведомственной комиссии и проинформировать наших международных партнеров и инициировать проведение аналогичного расследования соответствующими странами. В первую очередь, такую ​​же открытость должна продемонстрировать Российская Федерация", - отметил Порошенко.

Напомним, 14 августа американское издание The New York Times разместило публикацию, в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможными благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего с украинского предприятия.

В ответ на эту публикацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режиму Северной Кореи.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Турчинову вместе с компетентными органами провести расследование в связи с информацией, распространенной New York Times.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Турчинов: Ложь о поставках украинских двигателей в КНДР придумали российские спецслужбыПорошенко лично открыл отремонтированный мост в ИзюмеУкраина не могла участвовать в развитии ракетной программы КНДР, – Климкин

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 4890
  2. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 5568
  3. Теория большого поражения. Как профессор из Кембриджа искала лекарство от стагнации 2461
  4. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 3036
  5. Двор культуры. Как на Ильинской, 16 живёт андеграунд 2624
  6. Сила от ума. Как математик Томас Сербонески искал формулу здорового тела 2483
  7. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 3298
  1. Решение по Донбассу уже принято, Россия будет вынуждена вывести войска, – Грымчак 16343 / 17920
  2. Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье из материковой Украины, – Джемилев 10536 / 11617
  3. В Украине хотят ввести обязательную плату за роды 7321 / 8008
  4. Названа самая непопулярная среди туристов страна мира 4380 / 4852
  5. Украинские стартапы - одни из лучших в мире 2562 / 2846
  6. Сурков: Ситуация в Донбассе не устраивает ни одну из сторон 2476 / 2750
  7. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 2435 / 2635
  1. Решение по Донбассу уже принято, Россия будет вынуждена вывести войска, – Грымчак 37 / 17920
  2. Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье из материковой Украины, – Джемилев 36 / 11617
  3. В Украине хотят ввести обязательную плату за роды 14 / 8008
  4. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 11 / 2635
  5. Украинские стартапы - одни из лучших в мире 10 / 2846
  6. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 9 / 5568
  7. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 8 / 4890
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.