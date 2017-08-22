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ГПУ проводит обыски в компаниях Фирташа

ГПУ проводит обыски в компаниях Фирташа
Дмитрий Фирташ / Фото: dmitryfirtash.com

Правоохранители раскрыли схему хищения средств через фиктивные договоры страхования

22.08.17 60
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Генеральная прокуратура и Нацполиция разоблачили схему, направленную на хищение средств и уклонение от уплаты налогов рядом компаний, входящих в Group DF, посредством использования страхового рынка. Об этом сообщает пресс-служюа ГПУ в Facebook.

"Установлено, что в течение 2015-2017 года членами организованной преступной группировки с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий, а именно: ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ООО "Междуреченский ГОК", ЧАО "Юкрениан Кемикал Продактс", ПАО "Ривнеазот", ГП "Химик" ПАО "Азот" и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF Дмитрия Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний", - говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, с целью вывода средств в теневой сектор экономики в 2015-2017 годы эти предприятия и страховые компании ЧАО "СК Саламандра-Украина", ЧАО "СК "ДОМ Страхование" заключили договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы.

"То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", - уточнили в ведомстве.

В дальнейшем хищение этих средств осуществлялось путем страхования этими же компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц.

"То есть, страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозвращения кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц", - разъяснили в ГПУ.

Такие кредиты и не планировалось возвращать, о чем заранее было известно членам группировки. Поэтому после прогнозируемого их невозвращения страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения. А наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики.

"В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления", - отметили в ГПУ.

Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ по оперативному сопровождению Департамента защиты экономики Национальной полиции проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам фиктивного предпринимательства, а также незаконных финансовых операций с целью легализации средств в особо крупном размере по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

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