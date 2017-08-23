В Украину прибыл министр обороны США Джеймс Мэттис. Об этом сообщает 112 Украина.
Самолет с главой Пентагона приземлился в "Борисполе". В аэропорту среди встречающих была посол США в Украине Мари Йованович.
Визит Мэттиса приурочен кj Дню Независимости Украины. Завтра Мэттис примет участие в торжественном мероприятии на Майдане Независимости, проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости
"В ходе этих переговоров секретарь убедит наших украинских партнеров в том, что США по-прежнему твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укрепления стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами", - говорится в сообщении Пентагона, опубликованном перед визитом.