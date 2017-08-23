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Видео В Украину прилетел глава Пентагона

<span class="label red">Видео</span> В Украину прилетел глава Пентагона
Джеймс Мэттис / Фото: ЕРА

Самолет с Джеймсом Мэттисом приземлился в аэропорту "Борисполь"

23.08.17 723
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В Украину прибыл министр обороны США Джеймс Мэттис. Об этом сообщает 112 Украина.

Самолет с главой Пентагона приземлился в "Борисполе". В аэропорту среди встречающих была посол США в Украине Мари Йованович.

Визит Мэттиса приурочен кj Дню Независимости Украины. Завтра Мэттис примет участие в торжественном мероприятии на Майдане Независимости, проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком.  

"В ходе этих переговоров секретарь убедит наших украинских партнеров в том, что США по-прежнему твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укрепления стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами", - говорится в сообщении Пентагона, опубликованном перед визитом. 

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