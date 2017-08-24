ОБСЕ: За возможное нарушение перемирия в Донбассе последует неизбежное наказание

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан настаивает на доведении до ведома всех воинских подразделений о начале перемирия по случаю нового учебного года, и о том, что его нарушители будут строго наказаны.

Об этом говорится в заявлении Апакана, передает "Укринформ".



"Жизненно важно, чтобы соответствующие распоряжения были без проволочек отданы всем подразделениям по обе стороны линии соприкосновения, и были установлены эффективные дисциплинарные меры с тем, чтобы гарантировать, что те, кто нацелен на подрыв этой совместной решимости, понесли ответственность", - заявил Апакан.

Он подчеркнул важность того, чтобы эти меры были четко доведены до частей и соединений по обе стороны линии соприкосновения и нашли отражение в их кодексе поведения, правилах и инструкциях.

Также важно, по его словам, чтобы подписанты незамедлительно приняли меры по обеспечению эффективного контроля за соблюдением своих обязательств. Это повлечет за собой давно назревшее разминирование под управлением совместного Центра по контролю и координации; а также решительные меры для эффективной борьбы с теми, кто угрожает, запугивает или преследует наблюдателей СММ или мешает дистанционному наблюдению, что четко предусмотрено в Минских соглашениях.

Глава СММ напомнил, что прошло почти три года с момента подписания Минского протокола и Меморандума.

"Эти документы подчеркивают первостепенную важность прекращения огня и устанавливают конкретные дополнительные меры, которые, в случае их реализации, могут сделать режим прекращения огня устойчивым. В их числе удержание позиций и запрет нападательных действий", - отметил дипломат.

Напомним, ранее достижение договоренности о перемирии поддержали действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц и МИД Германии, которая является участницей "Нормандского формата".