В Киеве пытались "минировать" Майдан Незалежности

В День Независимости в Нацполицию поступило сообщение о минировании Майдана Незалежности, но на него быстро отреагировали.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире "112 Украина".

"Было одно сообщение о минировании Майдана Незалежности, но его сразу отработали, установили личность. У нее есть определенные проблемы со здоровьем. Это пока единственное такое происшествие в настоящее время", - сказал Крищенко.

По его словам, в День Независимости о безопасности киевлян и гостей города заботятся 4500 полицейских и военнослужащих.

Напомним, в Киеве прошел военный парад по случаю 26-й годовщины Независимости Украины.