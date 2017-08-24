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Главная » Страна » В Киеве пытались "минировать" Майдан Незалежности

В Киеве пытались "минировать" Майдан Незалежности

В Киеве пытались "минировать" Майдан Незалежности
Патрульная полиция / Фото: Пресс-служба МВД

Полиция сработала оперативно

24.08.17 149
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В День Независимости в Нацполицию поступило сообщение о минировании Майдана Незалежности, но на него быстро отреагировали.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире "112 Украина".

"Было одно сообщение о минировании Майдана Незалежности, но его сразу отработали, установили личность. У нее есть определенные проблемы со здоровьем. Это пока единственное такое происшествие в настоящее время", - сказал Крищенко.

По его словам, в День Независимости о безопасности киевлян и гостей города заботятся 4500 полицейских и военнослужащих.

Напомним, в Киеве прошел военный парад по случаю 26-й годовщины Независимости Украины.

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