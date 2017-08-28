В киевской усадьбе Мурашко обвалился балкон

В понедельник, 28 августа, в аварийной усадьбе художника Александра Мурашко в центре Киева обвалилась часть балкона.
Как передает LB.ua , обломки балкона упали на тротуар. В результате инцидента никто из прохожих не пострадал.
Отметим, ранее киевские власти пообещали отреставрировать полуразрушенную усадьбу художника Александра Мурашко за 4,8 млн грн, а затем открыть в ней музей, галерею или художественную школу.
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В здании планируют отремонтировать крышу, демонтировать балконы, деревянные балочные перекрытия и перегородки, а также усилить дверные и оконные проемы.
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