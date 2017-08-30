Украинским военным изменили порядок начисления денежного довольствия

Кабинет Министров по предложению Минобороны изменил порядок начисления денежного обеспечения военнослужащим.
Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщает его пресс-служба.
По словам министра обороны Степана Полторака, в новом документе речь идет о восстановлении социальной защиты и справедливости в отношении военных.
"Порядок начисления денежного обеспечения военнослужащих не изменялся со времен Советского Союза. В основу денежного содержания входили оклады по воинскому званию и должности. То, что предлагается сегодня, значительно повысит защиту и социальную справедливость. Мы отходим от того, что было, когда 10-15 % обеспечения — это то, что уходит на пенсию, а дальше — 17 надбавок, которые являются непрозрачными и неэффективными", — сказал министр обороны.
Премьер Владимир Гройсман отметил, что сейчас идет активная работа с президентом, СНБО с точки зрения формирования необходимых ресурсов для поддержки обороноспособности.
Глава правительства также коснулся вопроса пенсий военнослужащим.
"Сразу после принятия общей пенсионной реформы, следующий шаг - новое законодательство по обеспечению пенсий военнослужащим. Это также наш приоритет. Нет никаких оснований полагать, что проблемы, которые накопились десятилетиями, мы не решим. Уверен, мы все решим", - подчеркнул Владимир Гройсман.
Напомним, 1 октября в Украине обещают поднять пенсии 5 миллионам пенсионеров.