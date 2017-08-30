Порошенко связал резкий скачок цен на автогаз с "гибридной войной"

Президент Петр Порошенко связал резкий скачок цен на сжиженный газ для автомобилей с гибридной войной.

Об этом он заявил после открытия завода "Электроконтакт Украина" во Львовской области, передает "112 Украина".

"Вы знаете, что в условиях гибридной войны, когда основным поставщиком сжиженного газа была РФ, были приняты решения о прекращении или ограничении поставок, так же, как это происходило с природным газом. Мы должны научиться жить в условиях гибридной войны", - сказал Порошенко.

Президент заявил, что Украине необходимо наладить собственное производство сжиженного газа, чтобы заблокированные объемы были компенсированы украинским производством.

По его словам, он дал соответствующее поручение Кабмину и производителям.

"Мы ждем результатов в течение 2-3 недель. И уже во второй половине сентября поставленная ​​задача, уверен, должна быть исполнена: снижение цены на сжиженный газ и привлечение к ответственности тех, кто допустил нарушения. Соответствующее задание также предоставлено Нацполиции, ГПУ. По моему поручению, к факту проверки, безусловно, должна быть привлечена общественность", - прокомментировал Порошенко.

Напомним, Антимонопольный комитет расследует повышение цен на сжиженный газ.