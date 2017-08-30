Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Порошенко связал резкий скачок цен на автогаз с "гибридной войной"

Порошенко связал резкий скачок цен на автогаз с "гибридной войной"

Порошенко связал резкий скачок цен на автогаз с "гибридной войной"
Петр Порошенко / Фото пресс-службы президента

Президент заявил, что Украине необходимо наладить собственное производство сжиженного газа

30.08.17 85
000

Президент Петр Порошенко связал резкий скачок цен на сжиженный газ для автомобилей с гибридной войной. 

Об этом он заявил после открытия завода "Электроконтакт Украина" во Львовской области, передает "112 Украина". 

"Вы знаете, что в условиях гибридной войны, когда основным поставщиком сжиженного газа была РФ, были приняты решения о прекращении или ограничении поставок, так же, как это происходило с природным газом. Мы должны научиться жить в условиях гибридной войны", - сказал Порошенко.

Президент заявил, что Украине необходимо наладить собственное производство сжиженного газа, чтобы заблокированные объемы были компенсированы украинским производством.

По его словам, он дал соответствующее поручение Кабмину и производителям. 

"Мы ждем результатов в течение 2-3 недель. И уже во второй половине сентября поставленная ​​задача, уверен, должна быть исполнена: снижение цены на сжиженный газ и привлечение к ответственности тех, кто допустил нарушения. Соответствующее задание также предоставлено Нацполиции, ГПУ. По моему поручению, к факту проверки, безусловно, должна быть привлечена общественность", - прокомментировал Порошенко. 

Напомним, Антимонопольный комитет расследует повышение цен на сжиженный газ.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Президент назвал приоритетную задачу в области образованияПорошенко насчитал 144 реформы в Украине за последние несколько летАнтимонопольный комитет расследует повышение цен на сжиженный газ

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 33593
  2. Реформатор с котёнком. Максим Нефьодов о том, как провести приватизацию с помощью соцсети 2124
  3. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 3896
  4. Толпа всегда ужасна, — режиссер Марина Разбежкина 838
  5. Вход через интернет. Как группа DZIDZIO шла к успеху и зачем её лидеру кино 2600
  6. Честные ноты Алексея Когана. Куратор Koktebel Jazz Festival о музыке как иллюзии жизни 1070
  7. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 1370
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 10119 / 15058
  2. Серсею Ланистер убьют, Дейнерис отравят, а Сноу оседлает дракона 7329 / 7921
  3. Йося и его дети. История одесского гинеколога 5340 / 33593
  4. Киев инициирует экстренную встречу в Минске 5159 / 5803
  5. Железнодорожную арку Керченского моста закрепили на опорах 5088 / 5793
  6. Осовременили. С 1 октября в Украине обещают поднять пенсии 5 миллионам пенсионеров 4961 / 10060
  7. В Минсоцполитики назвали размер максимальной пенсии в Украине 3372 / 3551
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 59 / 33593
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 48 / 15058
  3. Жизнелюбы. Как помочь радоваться жизни тем, кому за 60 14 / 1630
  4. Обнародованы данные о военном присутствии РФ в Крыму и Донбассе 12 / 3289
  5. Дорога смерти. Как украинские войска покидали Иловайск в августе 2014-го 12 / 1982
  6. Осовременили. С 1 октября в Украине обещают поднять пенсии 5 миллионам пенсионеров 11 / 10060
  7. Русскоязычное население Украины страдает только на территориях, контролируемых силами РФ, – Волкер 10 / 1811
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.