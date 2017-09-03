Вятрович готовит обращение в полицию и в Генпрокуратуру

В Киеве с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского исчезли известные граффити с изображением Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были нанесены во время Революции достоинства.

Об этом сообщила журналист Татьяна Высоцкая в Facebok.

Руководитель магазина Игорь Доценко в комментариях под постом назвал эти граффити "типичным стрит-артом, который время от времени удаляют коммунальные службы".

Доценко также предложил желающим купить на рынке продукцию с таким же изображением.

Директор института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что готовит обращение в полицию и в Генпрокуратуру по факту вандализма из-за уничтожения граффити.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мемориальную доску в честь бойца АТО разбили в Одессе

Он подчеркнул, что граффити на Грушевского являются памятником истории согласно приказу Минкультуры от 15 октября 2014 № 869.

"Их уничтожение является преступлением и подпадает под действие ч.2 ст 298 Уголовного кодекса - умышленное незаконное уничтожение, разрушение, повреждение объекта культурного наследия или его части - штраф до 2350 грн или ограничение или лишение свободы до 3 лет с возможным запретом занимать определенные должности или деятельность", - отметил Вятрович.

Вице-премьер Вячеслав Кириленко на своей странице в Twitter написал, что уничтоженные граффити были частью экспозиции Музея Майдана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вандалы осквернили герб Киева на Московском мосту

"За уничтожение экспонатов Музейного Фонда предусмотрена уголовная ответственность", - подчеркнул он.

По словам Кириленко, акт вандализма должен расследоваться МВД и ГПУ.

Фото: facebook.com/tetyana.vysotska