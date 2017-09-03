В Киеве разгромили вход в магазин люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4, с фасада которого перед этим были стерты знаменитые граффити времен Майдана.

Соответствующие фото разместил фотограф Владислав Содель в Twitter.

Возле входа в магазин жгли шины.

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Также фото появились на странице националистической организации С14, которая ранее призвала "идти в гости" в этот магазин.









Фото: twitter.com/sodel_vlad

Напомним, в Киеве с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского исчезли известные граффити с изображением Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были нанесены во время Революции достоинства.