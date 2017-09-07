Порошенко: Россия готовится к наступательной войне континентального масштаба

Президент Петр Порошенко заявил, что главной угрозой со стороны России все же остается военная.

Об этом он сказал во время выступления в парламенте.

По словам президента, пока нет признаков того, чтобы Москва была готова уйти с Донбасса и Крыма.

"Главная угроза со стороны России - все же военная. Нет пока никаких признаков того, чтобы Москва готова была отступить с Донбасса и уйти из Крыма. А вот доказательств ее подготовки к наступательной войне континентального масштаба - все больше", - заявил президент.

В качестве примера Порошенко назвал нынешние военные учения российских войск в Беларуси.

Напомним, российско-белорусские военные учения "Запад-2017" состоятся 14-20 сентября. По информации некоторых СМИ, в частности британского The Guardian, в этих учениях могут участвовать до 100 тыс. военнослужащих.