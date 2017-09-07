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Главная » Страна » В Балаклее военные открыли огонь по самолету, пролетевшему над военной частью

В Балаклее военные открыли огонь по самолету, пролетевшему над военной частью

В Балаклее военные открыли огонь по самолету, пролетевшему над военной частью
Фото пресс-центра АТО

Нарушителем правил безопасности оказался житель Кропивницкого

07.09.17 5
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В Харьковской области военнослужащие открыли огонь из автоматов в сторону частного самолета, который пролетел над военной частью в нарушение правил воздушных полетов. Инцидент произошел 5 сентября, но сообщила о нем пресс-служба областной полиции только сегодня.

"5 сентября в дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступило сообщение, что около 14:15 над территорией военной части, которая расположена в городе Балаклея, пролетел неизвестный объект. Военнослужащие сделали в его сторону выстрелы из автоматического оружия, после чего объект улетел в сторону села Борщевка Балаклейского района", - говорится в сообщении.

В ходе дальнейшей проверки было установлено, что 38-летний житель Кропивницкого, управляя самолетом "Нарп-1", во время перелета из Новой Водолагой Харьковской области до поселка Вишневое Балаклейского района, нарушил правила безопасности во время полетов и пролетел над территорией военной части.

Открыто уголовное производство по ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины.

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