В Балаклее военные открыли огонь по самолету, пролетевшему над военной частью

В Харьковской области военнослужащие открыли огонь из автоматов в сторону частного самолета, который пролетел над военной частью в нарушение правил воздушных полетов. Инцидент произошел 5 сентября, но сообщила о нем пресс-служба областной полиции только сегодня.

"5 сентября в дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступило сообщение, что около 14:15 над территорией военной части, которая расположена в городе Балаклея, пролетел неизвестный объект. Военнослужащие сделали в его сторону выстрелы из автоматического оружия, после чего объект улетел в сторону села Борщевка Балаклейского района", - говорится в сообщении.

В ходе дальнейшей проверки было установлено, что 38-летний житель Кропивницкого, управляя самолетом "Нарп-1", во время перелета из Новой Водолагой Харьковской области до поселка Вишневое Балаклейского района, нарушил правила безопасности во время полетов и пролетел над территорией военной части.

Открыто уголовное производство по ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины.