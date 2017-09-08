С начала войны в Донбассе саперы обезвредили 158 тысяч взрывчатых предметов

Саперы Вооруженных сил обезвредили более 158 тысяч взрывоопасных предметов с начала войны в Донбассе, пишет "Громадське".
Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.
"С начала АТО военные саперы обезвредили более 158 тысяч минно-взрывоопасных устройств", — заявил он.
Он также сообщил, что военные саперы очистили от взрывоопасных предметов 1 130,5 км путей и дорог и больше 3260 га территории в Донбассе.
Напомним, Украина является лидером по количеству жертв противотранспортных мин.