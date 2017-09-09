Отсутствие приговоров превратит процесс электронного декларирования в амнистирование, – Сытник

Детективы Национального антикоррупционного бюро расследуют 72 уголовных производства по результатам анализа электронных деклараций. Об этом сказал директор НАБУ Артем Сытник, передает ZN.UA.

"На конец августа мы расследуем 72 производства по результатам анализа электронных деклараций. Речь идет как о незаконном обогащении (ст. 368-2 Уголовного кодекса), так и о внесении заведомо недостоверных данных в декларацию (ст. 366-1 Уголовного кодекса). На сегодня о подозрении сообщено двум людям", – отметил он.

По словам Сытника, некоторые дела приблизились к стадии оглашения подозрения, в некоторых подозрения уже объявлены, некоторые – обсуждаются с прокуратурой.

В то же время он констатировал, что рассмотрение некоторых дел затягивается в суде.

"Например, дело Кулика (Константин Кулик – военный прокурор сил АТО, которого НАБУ и САП подозревают в незаконном обогащении, – ред.) в октябре 2016 года было направлено в суд. Без малого год как оно там. Никакого прогресса: постоянные переносы, срывы заседаний. К сожалению, мы наблюдаем саботаж со стороны защиты, которая использует возможности законодательства для затягивания. И это люди, которые заявляли, что за 5 минут докажут свою невиновность в суде! И все это – на фоне нежелания суда рассматривать это дело", – отметил руководитель бюро.

По мнению директора НАБУ, самый большой негатив в процессе рассмотрения дел по декларациям – отсутствие практики и затягивание в суде.

"Это несет огромные риски для всего процесса декларирования. Поскольку отсутствие приговоров по данной категории дел приводит к тому, что процесс электронного декларирования может перерасти в процесс амнистии", – заявил Сытник.