В РФ возбудили новые уголовные дела против Полторака и Муженко

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении министра обороны Степана Полторака и начальника Генштаба Виктора Муженко. Об этом сообщается на сайте российского следственного органа.

Кроме Полторака и Муженко, дела были открыты против еще 18 должностных лиц Минобороны Украины. В следственном комитете РФ утверждают, что они причастны к "преступлениям против русскоязычного населения Донбасса".

"Главным следственным управлением СК России возбуждено еще 20 уголовных дел в отношении министра обороны Украины Степана Полторака, его заместителей Олега Руснака, Ивана Шевчука, Игоря Павловского, Александра Дубляна, начальника Генерального штаба Виктора Муженко, а также его первых заместителей и заместителей Игоря Колесника, Сергея Бессараба и Владимира Хижего, должностных лиц, осуществляющих руководство разведкой, сухопутными войсками и воздушными силами, в том числе специальными операциями: Сергея Попко, Василия Бурбы, Сергея Наева, Анатолия Пушнякова, Александра Красноока, Александра Павлюка, Андрея Грищенко, Александра Локоты, Сергея Дроздова, Михаила Забродского, Игоря Лунева и Игоря Воронченко. В их действиях следствие усматривает признаки преступлений, предусмотренных ст.ст.356, 357 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид)", –- говорится в сообщении.

В СК РФ добавили, что российская сторона намерена объявить высокопоставленных сотрудников украинского оборонного ведомства в розыск.

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Напомним, в сентябре 2016 года следственный комитет РФ уже возбуждал уголовные дела в отношении Полторака и Муженко по обвинению "в геноциде национальной группы русскоязычных лиц в Донбассе".