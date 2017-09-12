В ООН подсчитали количество жертв войны в Донбассе

С начала АТО погибли 10 225 и получили ранения 24 541 человек

За период с 14 апреля 2014 года до 15 августа 2017 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 34 766 жертв вооруженного конфликта в Донбассе среди гражданского населения, украинских военных и боевиков.

Об этом говориться в 19 докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека относительно ситуации с правами человека в Украине за период 16 мая - 15 августа 2017 года, который представила председатель Мониторинговой миссии ООН Фиона Фрейзер, передает Укринформ.

"Это количество включает 10 225 погибших и 24 541 раненых", - отмечается в документе.

За весь период конфликта погибло по меньшей мере 2 595 гражданских лиц: 1381 мужчин, 838 женщин, 90 парней и 47 девушек, а также 149 взрослых, пол которых неизвестен. Кроме этого, 298 гражданских лиц, в том числе 80 детей, погибло в результате падения самолета МН-17 17 июля 2014 года.

Общее количество гражданских лиц, которые были ранены в связи с конфликтом, оценивается на уровне 7-9 тыс. человек.

За период с 16 мая по 15 августа 2017 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало 161 жертву вооруженного конфликта среди гражданского населения, из которых 26 человек погибло и 135 были ранены.

Фрейзер отметила, что в этот период в общее месячное количество жертв среди гражданского населения снизилось. По мнению авторов доклада, частично это может быть связано с так называемым "хлебным перемирием", которое началось 24 июня.