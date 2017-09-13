ООН призвала Украину расследовать деятельность сайта "Миротворец"

В докладе УВКПЧ сказано, что 7 июля 2017 года Нацполиция открыла уголовное производство против Миротворца

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рекомендовало Киеву незамедлительно провести расследование деятельности сайта "Миротворец". Об этом говорится в заключительной части опубликованного 12 сентября доклада о ситуации с правами человека в Украине (ст.39).

В разделе доклада, содержащем рекомендации украинским органам власти, говорится, что Национальной полиции следует незамедлительно и эффективно расследовать предполагаемые нарушения, связанные с веб-сайтом "Миротворец".

В тексте доклада также сообщается, что 7 июля 2017 года Национальная полиция открыла уголовное производство против веб-сайта "Миротворец", который с августа 2014 года публиковал персональные данные тысяч людей, в том числе медиа-специалистов и активистов НПО, называя их сторонниками вооруженных групп и терроризма.

"УВКПЧ приветствует этот шаг и настоятельно призывает органы власти провести эффективное расследование и принять меры для удаления персональных данных с сайта", – говорится в отчете.

Напомним, волонтеры Центра "Миротворец" запустили систему автоматического распознавания лиц, которые посягнули на независимость и территориальную целостность Украины.