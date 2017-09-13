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В Украину прибыл первый корабль с углем из США

В Украину прибыл первый корабль с углем из США
Судно Ocean Ambitious с углем для Украины / Фото: port-yuzhny.com.ua

В ближайшую неделю порт "Южный" планирует принять 4 судна с углем

13.09.17 108
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В морской торговый порт "Южный" (Одесская область), крупнейший в Украине порт по объемам перевалки грузов, сегодня прибыло первое судно из США с энергетическим углем. Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия "МТП "Южный".

13 сентября в 2:15 в перегрузочном комплексе порта пришвартовалось судно Ocean Ambitious. На борту балкера – 62 тыс. тонн энергетического угля из США для государственной энергогенерирующей компании Центрэнерго.

Портовики уже приступили к разгрузке, стивидоры планируют разгрузить импортный груз за трое суток.

Как отметил и.о. директора Южного Виталий Жуковский, порт выполняет поручения Министерства инфраструктуры по приему и отправке угля на украинские ТЭС. Он уверен, что график работ будет выполнен.

"В начале сентября мы завершили плановую подготовку оборудования, ведь в ближайшую неделю предприятие планирует принять сразу 4 судна с углем, общим объемом более 295 тыс. тонн: одно – для Центрэнерго, два – для ДТЭК и одно – для ООО "Еврореконструкция". Опыт разгрузки балкеров с антрацитом из ЮАР подтверждает нашу способность эффективно организовать процесс отправки грузов энергетикам, для своевременного пополнения запаса на складах ТЭС", – подчеркнул Жуковский.

Как отметил президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, сегодня "мы получили хорошую новость" – первая партия американского антрацитового угля уже в Украине.

"Сотрудничество компании, члена палаты, XСoal Energy&Resources и ПАО "Центрэнерго" – важный шаг для развития украинско-американских торговых отношений", – подчеркнул Гундер.

Напомним, в конце июля 2017 года Центрэнерго заключила с американской компанией XСoal Energy&Resources контракт на поставку до конца этого года 700 тыс. тонн антрацита.

4 сентября сообщалось, что первое судно с 62 тоннами энергетического американского угля должно прибыть в Украину до середины сентября.

7 сентября вице-премьер-министр Владимир Кистион сообщил, что с 8 по 12 сентября в Украину придут три судна с углем марки "А". Эти поставки были законтрактованы Центрэнерго и частной компанией ДТЭК.

С мая 2017 года в морском торговом порту "Южный" было разгружено более 220 тыс. тонн энергетического угля из ЮАР для тепловой генерации ДТЭК.

Морской торговый порт "Южный" – крупнейший по объемам перевалки грузов порт Украины, основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала – 15,5 м, глубины у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов – около 2,6 км.

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