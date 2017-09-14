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<span class="label red">Видео</span> На Черниговщине проходят учения артиллеристов
Скриншот

Видео На Черниговщине проходят учения артиллеристов

Украинские военные учатся уничтожать танки противника

14.09.17 106
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На военных полигонах Черниговской области продолжаются тренировки противотанковых артиллерийских дивизионов. Об этом сообщает Военное телевидение.

Украинские военные отрабатывают работу с ПТРК "Штурм" и противотанковыми пушками МТ-12 "Рапира".

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