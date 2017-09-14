На месте МАФов у КПИ обещают разбить сквер

Киевская городская государственная администрация намерена обустроить сквер на месте снесенных вблизи математического лицея №142 на КПИ МАФов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.
По его словам, есть проект постановления о предоставлении этой территории статуса сквера. При этом экологическая и бюджетная комиссии Киевсовета уже поддержали это решение.
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Этот вопрос должен решиться до 1 октября.
По словам Белоцерковца, для реализации этого проекта сначала определить заказчика, дальше разместить заявку на ProZorro и осуществить само выполнение соответствующих работ.
Напомним, Киев в первом полугодии посетили 700 тыс. туристов.