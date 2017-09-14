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Главная » Страна » Янукович – символ №1 топ-коррупции в мире, - Transparency International

Янукович – символ №1 топ-коррупции в мире, - Transparency International

Янукович – символ №1 топ-коррупции в мире, - Transparency International
Виктор Янукович / Фото: Global Look Press

Прокуратура каждый день рассказывает о новых арестах, только результата нет

14.09.17 1085
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В общественной организации Transparency International Украина называют экс-президента Украины Виктора Януковича признанным символом №1 топ-коррупции в мире и сожалеют, что Киев до сих пор не привлек его к уголовной ответственности за коррупцию.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил исполнительный директор TI Украины Ярослав Юрчишин, передает УНИАН.

"Нам очень важно показывать случаи преодоленной коррупции, потому что у нас очень много случаев коррупции ненаказанной. У нас Янукович является признанным международным символом №1 в коррупции, в то же время символ №2 Бразилия - расследования есть, Гвинея - во Франции осужден бывший президент", - заявил он.

"У нас Янукович - один из топ-трех символов коррупции в мировом масштабе и единственный ненаказанный. Даже сейчас проходит суд, и то по государственной измене, а не по коррупционным кейсам", - добавил Юрчишин.

Он отметил, что прокуратура рассказывает каждый день, как они кого-то арестовывают, только результата нет.

"Перспектива действующей власти будет прямо пропорционально зависеть от того, смогут ли они показать символы преодоленной топ-коррупции, не рядового чиновника, а реального человека, который похитил миллиарды, наказанным, деньги возвращены в бюджет", - резюмировал Юрчишин.

Напомним, накануне за рубежом арестовали полтонны золота "семьи" Януковича.

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