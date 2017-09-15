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Главная » Страна » Украине нужно прекратить многолетнюю практику полуреформ, – президент ЕБРР
Форум YES в Киеве

Украине нужно прекратить многолетнюю практику полуреформ, – президент ЕБРР

Украине нужно прекратить многолетнюю практику полуреформ, – президент ЕБРР
Фото: УНИАН

Необходимо сделать больше для защиты прав собственности и активизировать борьбу с коррупцией

15.09.17 54
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Несмотря на явные успехи в реформировании украинской экономики, темпы их реализации до сих пор остаются медленными. Об этом заявил президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти в выступлении во время ежегодной встречи Yalta European Strategy, передает Европейская правда.

"Реформы не могут быть самоцелью. Они должны способствовать устойчивому развитию Украины. Но для этого нужно демонтировать последние препятствия для инвестирования в страну. Эти годы мы способствовали проведению этих реформ. Но постоянно ощущали сопротивление нашим попыткам, – заявил Чакрабарти. – Украина должна сделать больше для защиты прав собственности и активизировать борьбу с коррупцией. Украина должна сделать больше, если хочет войти из зоны тьмы в зону света".

Среди ключевых реформ Чакрабарти назвал продолжение оздоровления финансового сектора, Нафтогаза, а также земельную реформу.

"Мы готовы способствовать привлечению инвесторов в украинскую экономику, но решение этих проблем требует политического решения", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в 2017 году ЕБРР увеличит инвестиции в реализацию проектов в Украине  до 1 млрд евро.

Напомним, 14 сентября в Киеве открылся трехдневный 14-й ежегодный форум YES, участники которого в этот раз сосредоточатся на глобальных вопросах, таких как сдвиг в геополитическом распределении сил и изменения в мировой экономике. В конференции примут участие более 350 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, гражданских активистов и экспертов из 34 стран мира.

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