Тиллерсон и Лавров встретились в Нью-Йорке

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе встречи в постпредстве России при ООН в Нью-Йорке обсудили сирийский кризис, ситуацию на Ближнем востоке и ход реализации Минских соглашений. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Интерфакс-Украина.

"17 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Тиллерсона. Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации Минских договорённостей", - сказала она журналистам по итогам встречи.

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Встреча Лаврова и Тиллерсона носила неформальный характер и длилась около 45 минут.

Официальный представитель госдепа Хизер Нойерт в свою очередь сообщила, Тиллерсон и Лавров во время встречи подтвердили приверженность устранению конфликтных ситуаций во время военных операций в Сирии.

"Они подтвердили приверженность устранению конфликтных ситуаций во время военных операций в Сирии, сокращению насилия и созданию условий для дальнейшего продвижения женевского процесса в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", — отметила представитель госдепа.

Напомним, 12 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.