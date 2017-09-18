Экс-генсек НАТО призвал к поставкам оружия Украине

А президент Порошенко считает, что предоставление Украине американского оборонительного вооружения откроет такие же возможности с другими странами

Экс-генсекретарь НАТО, советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен убежден, что Украине необходимо предоставить защитные системы.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Мы должны предоставить Украине защитные системы. Мой первый отчет с восточноукраинской контактной линии", - написал Расмуссен в своем официальном микроблоге.

"Решение о предоставлении Украине американского оборонительного вооружения откроет такие же возможности с другими странами". Так заявил сегодня президент Порошенко во время встречи с представителями украинской громады и крымскотатарскими организациями в США.

Напомним, Андерс Фог Расмуссен посетил позиции украинских военных в зоне АТО на Донбассе. Вместе с группой европейских политиков и журналистов Расмуссен был в нескольких городах Донецкой области, где ознакомился с задачами и состоянием украинских войск.

"Когда на украинской земле находятся десятки тысяч российских солдат и сепаратистов, Европа должна и дальше занимать твердую и однозначную позицию по поддержке Украины", - заявил экс-генсек НАТО по итогам визита.