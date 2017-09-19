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Летальное оружие для Украины

Москва отреагировала на одобрение Сенатом США передачи Украине летального оружия

Москва отреагировала на одобрение Сенатом США передачи Украине летального оружия
Фото: vedomosti.ru

В Кремле заявили, что не будет способствовать деэскалации напряженности на Донбассе

19.09.17 4465
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В Кремле пообещали, что передача летального оружия США для Украины не будет способствовать урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам в Москве, передает УНИАН.

"Это заявление Порошенко (о предоставлении $500 млн, – ред.). Каких-либо заявлений со стороны американской стороны мы не слышали на этот счет. Я не знаю, есть ли такие заявления", – сказал Песков.

Отвечая на вопрос, как будет действовать Кремль, если эта информация подтвердится, он сказал, что это двухсторонний вопрос украинско-американских отношений в части предоставления кредита, а что касается летальных вооружений, то Москва "неоднократно заявляла ясную и однозначную позицию".

"Подобное решение, конечно же, не будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, деэскалации напряженности", – сказал Песков.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко на странице в Facebook сообщил, что Сенат США одобрил проект закона "О бюджете США на нужды национальной обороны на 2018 год", в котором предусматривается выделение $500 млн для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сфере.

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