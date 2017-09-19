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Главная » Страна » Супрун анонсировала масштабный проект Минздрава по трансплантации почек

Супрун анонсировала масштабный проект Минздрава по трансплантации почек

Супрун анонсировала масштабный проект Минздрава по трансплантации почек
Ульяна Супрун / Фото: facebook.com/ulanasuprun

В госбюджете-2018 на него заложено более 87 млн грн

19.09.17 236
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Министерство здравоохранения в 2018 году начнет проект по трансплантации почки от неродственного донора. Об этом сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Минздрав Украины начинает пилотный проект по трансплантации почки от неродственного донора-трупа, на который в государственном бюджете на 2018 год заложено более 87 млн гривен, а на 2019-2020 годы – более чем по 100 млн ежегодно", – написала Супрун.

Сейчас, по словам Супрун, 6 тысяч украинцев с почечной недостаточностью полностью зависимы от гемодиализа. В рамках проекта планируется проводить трансплантацию почки в Киеве, Запорожье, Днипре, Харькове, Одессе и Львове.

В целом на развитие трансплантации в проекте бюджета на следующий год заложено 112 млн грн.

Супрун отметила, что вопрос создания эффективной системы трансплантологии в Украине зависит не только от презумпции согласия/несогласия на изъятие донорских органов у трупных доноров, а также от наличия механизма трансплант-координации, технического обеспечения процесса обучения врачей.

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