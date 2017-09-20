Генпрокурор считает Труханова ответственным за трагедию в одесском детском лагере

Луценко, впрочем, отметил, что обвинения в адрес мэра Одессы пока не имеют под собой юридического основания

Городской голова Одессы Геннадий Труханов несет политическую ответственность за трагедию в одесском детском лагере "Виктория", где при пожаре погибли дети.

Как сообщает newsone, об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Следствие я контролирую лично и гарантирую, что кто-либо из причастных к созданию предпосылок пожара и трагедии будут привлечены к ответственности, "стрелочниками" не обойдутся", - сказал он на брифинге в Запорожье.

Он добавил, что с другой стороны, обвинения в адрес мэра Одессы на этот момент не имеют под собой юридического основания.

Также он заявил, что из Одесской мэрии изъята вся документация по работе детского лагеря. Луценко уточнил, что если в документах окажется, что мэр был ознакомлен с предписаниями пожарных, то его ждут юридические проблемы.

Напомним, арестована ответственная за пожарную безопасность "Виктории".