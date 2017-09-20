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Введение миротворцев ООН на Донбасс

Видео Порошенко призвал ООН ввести миротворцев на Донбасс

<span class="label red">Видео</span> Порошенко призвал ООН ввести миротворцев на Донбасс
Порошенко в ООН / Фото из открытых источников

Президент Украины выступил в Совете безопасности Организации Объединенных Наций

20.09.17 45
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Президент Украины Петр Порошенко подтвердил запрос Украины в Совет безопасности ООН относительно развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом Порошенко сообщил во время выступления на заседании Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества сегодня в Нью-Йорке, пишут мировые СМИ.

"С целью восстановления мира в моей стране весной 2015 года я официально просил председателя Совета безопасности начать соответствующие процедуры развертывания миротворческой операции ООН в Украине", - напомнил Порошенко.

"С тех пор она приобретает дополнительную актуальность. Ситуация в регионе Донбасса не улучшается. Несмотря на неоднократные инициативы о прекращении огня, люди продолжают страдать", - добавил глава Украинского государства.

Он отметил, что миссия по мониторингу прав человека в Украине зафиксировала 161 жертву среди гражданских (26 погибших и 135 раненых), связанных с конфликтом на Донбассе, в период с середины мая по август 2017 года.

"Просто подумайте об этих цифрах. И это происходит в XXI веке в самом сердце Европы. Права людей на жизнь, свободу, свободу слова, свободу совести продолжают нарушаться ежедневно. Их (людей на оккупированном Россией Донбассе – ред.) могут убить только потому, что они ходят в "неправильную" церковь, говорят на "неправильном" языке или если они просто не согласны", - заявил Петр Порошенко.

"В связи с этим я хотел бы еще раз подтвердить мой запрос в Совет безопасности ООН развернуть миротворцев на Донбассе. Мы должны идти дальше на этом пути, чем раньше - тем лучше", - призвал президент Украины.

 

Напомним, президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Петром Порошенко в Нью-Йорке 21 сентября.

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