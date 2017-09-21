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Мовой не вышли. Как Закон "Об образовании" поссорил Украину с западными странами
Фото: Українські Новини

Мовой не вышли. Как Закон "Об образовании" поссорил Украину с западными странами

Новый Закон "Об образовании" может навредить имиджу Украины в ЕС

Диана Давитян - 21.09.17 12
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"Образование — это ключ к будущему Украины. Принятие новой редакции Закона "Об образовании" даёт нам этот ключ", — поприветствовал президент Пётр Порошенко принятие депутатами во втором чтении реформы образования, над которой профильное министерство работало четыре года. Документ уже подписал глава Верховной Рады Андрей Парубий. После того как под законом поставит свою подпись президент, изменения в сфере образования ждут всех: от школьников и учителей до муниципальных органов управления.

Но если в украинском парламенте после долгих дискуссий депутаты нашли компромисс по всем спорным пунктам документа, то западные партнёры Украины возмущены запланированной образовательной реформой.

Языковая проблема

"Украина вонзила Венгрии нож в спину, внеся изменения в закон об образовании, которые нарушают права венгерского меньшинства. Позорно, что страна, стремящаяся развивать всё более тесные отношения с Европейским союзом, приняла решение, которое находится в полной оппозиции к европейским ценностям" — так отреагировали на украинскую реформу в МИД Венгрии.

Подобные заявления представители украинской власти получили также от коллег из Болгарии, Греции и Румынии. Их причина в статье 7 закона, где говорится, что обучение в украинских школах должно быть на государственном языке. Начиная с 2020 года после 5 класса представители национальных меньшинств должны учиться на украинском, а родной язык будут изучать как отдельную дисциплину. Обучаться на языке нацменьшинств по новому закону будут только в детских садах и начальной школе, параллельно изучая украинский язык. При этом если язык национального меньшинства относится к языкам стран Европейского союза, то дополнительно в школе на нём могут преподавать одну или несколько других дисциплин.

Сегодня в Украине обучается около 400 тыс. детей — представителей национальных меньшинств, но из них более 90% учатся на русском языке

"Мы убеждены, что на данном этапе развития нашего государства, принимая во внимания расширение образовательных прав детей из национальных меньшинств, мы делаем шаг, чтобы расширить использование украинского государственного языка в системе образования", — ответила украинский министр образования и науки Лилия Гриневич на обвинения зарубежных чиновников. Она уверена, что седьмая статья закона не нарушает ни одного международного обязательства, принятого Украиной. Чтобы ни у кого на этот счёт не возникало сомнений, Гриневич отправила документ в Совет Европы на экспертизу. Министр напомнила, что сегодня в Украине обучается около 400 тыс. детей — представителей национальный меньшинств, но из них более 90% учатся на русском языке.

"В данном вопросе очень важно обратить внимание на то, что в этом году много выпускников из западных областей Украины не сдали ВНО по математике. Некоторые из них украинский язык не знают, поступить в университет, получается, не могут. Объясните, каким образом теперь они смогут интегрироваться в украинское общество?" — говорит Владимир Бахрушин, эксперт по вопросам образования Реанимационного пакета реформ. По его мнению, языковая статья никак не нарушает прав национальных меньшинств, поскольку дети смогут учиться на языках стран ЕС. Тем более что в случае неодобрения документа Советом Европы, депутаты, скорее всего, внесут необходимые правки.

Что ещё меняет реформа

Кроме языковой поправки, реформа предусматривает комплексное изменение системы украинского образования. Теперь дети будут учиться в школах 12 лет, а сам процесс обучения состоять из 3 периодов. Первый — начальное образование длительностью 4 года. После него 5 лет школьники будут получать базовое среднее образование, а последние 3 года — профильное среднее образование в лицеях или заведениях профессионального образования. В министерстве успокаивают, что общая продолжительность обучения не изменится, поскольку со временем планируется переход от 4-летнего к 3-летнему обучению в бакалаврате.

Серьёзные изменения коснутся и работы учителей. Им предлагают пройти внешнюю независимую сертификацию на владение предметом, которая должна показать, умеет ли учитель общаться с детьми и как он использует в работе современные методы обучения. При успешной сертификации преподаватели получат 20% повышения зарплаты. Работать согласно новому закону учителя смогут по собственным авторским программам, если у них будет такое желание.

Образовательная реформа ликвидирует районные управления образования. Теперь следить за обучением будет Государственная служба качества образования. Раз в 10 лет её специалистам предстоит проводить институционный аудит учебного заведения, в ходе которого давать рекомендации, как улучшить учебный процесс. В министерстве подчёркивают, что такие проверки призваны не запугать администрацию школ, а максимально помочь ей. Что касается директоров, то их будут выбирать на конкурсной основе — максимум на 2 срока подряд общей продолжительностью 12 лет в одной школе. Вся информация о финансовых операциях в школе, в частности, о ежемесячных родительских взносах, должна быть в открытом доступе.

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