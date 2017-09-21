Украинских полицейских научат "скандинавской модели" действий при массовых беспорядках

С 25 сентября консультативная миссия ЕС начнет проведение в Украине тренингов в рамках программы подготовки командного состава подразделений полиции по охране общественного порядка. Об этом сообщил глава консультативной миссии ЕС Кястутис Ланчинскас, передает Европейская правда.

В первом пилотном тренинге примут участие 22 командира.

Курс предусматривает подготовку командиров трех уровней: стратегического (соответствует европейскому "золотому"), операционного ("серебряного") и тактического ("бронзового").

Украинских правоохранителей будут обучать по так называемой "скандинавской модели", которую разработала шведская полиция после массовых беспорядков в Гетеборге 2001 года.

"Был учтен опыт полицейских служб Великобритании, Нидерландов и Германии, а больше всего – опыт соседней Дании. Но одновременно, чтобы определить лучшую тактику охраны общественного порядка на различных массовых мероприятиях, шведская полиция начала сотрудничать с европейскими учеными и исследователями – в частности, экспертами по психологии толпы ", – объясняет Ланчинскас принципы функционирования "скандинавской модели".

Шведская модель оказалась успешной, некоторые ее элементы используют полицейские службы других стран Европы.

"Главным принципом скандинавского подхода является так называемое "содействие", то есть роль полиции заключается в том, чтобы гарантировать защиту прав участников мирного собрания, а не в ограничении их прав", – объясняет Ланчинскас.

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В то же время новая украинская модель не будет полностью "скандинавской". Она будет украинской, но будет базироваться на методах, эффективность которых уже проверена в других странах, и будет ориентирована на защиту прав человека.