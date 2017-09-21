Президент Румынии отменил свой визит в Украину

Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил запланированный на октябрь визит в Украину из-за принятия нового закона об образовании.
Об этом пишет newsone.ua со ссылкой на агентство Agerpres.
"В результате, когда я узнал об этом законе, я отменил мой визит в Украину, а также отменил прием спикера парламента, который был намечен в конце сентября в Бухаресте, направив таким образом весьма серьезные дипломатические сигналы", - заявил Йоханнис.
Напомним, в Румынии приняли декларацию по украинскому закону об образовании.