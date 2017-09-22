Луценко подписал подозрение депутату Довгому

Генеральный прокурор Юрий Луценко подписал подозрение народному депутату Олесю Довгому. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Лариса Сарган.
"Да, подтверждаю, генпрокурор подписал подозрение", - сказала она.
Сарган уточнила, что речь идет о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что привело к ущербу более чем на 80 млн грн.
Напомним, 11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Довгого. Прокуратура намерена объявить Довгому подозрение в превышении служебных полномочий. По данным следствия, будучи секретарем Киевсовета, Довгий с нарушением регламента выделил фиктивному кооперативу земельный участок около 100 га на территории заповедника Жуков остров. Ущерб, по оценке прокуратуры, составил более 80 млн грн.