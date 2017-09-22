Ефремов пробудет в СИЗО до 20 ноября

Старобельский районный суд Луганской области продлил арест экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова до 20 ноября 2017 года. Соответствующее решение объявил председательствующий судья Александр Пелых, сообщает Радио Свобода.

"Суд считает необходимым продлить срок содержания под стражей Ефремова на 60 дней, а именно до 20 ноября 2017 года включительно", - заявил он.

Судья отметил, что в отношении лиц, которые подозреваются или обвиняются по некоторым из инкриминируемых Ефремову статей, не может быть применена мера пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста или залога.

Напомним, впервые Ефремов был задержан в феврале 2015 года, его обвинили в злоупотреблении властью или служебным положением. Это дело против Ефремова ГПУ закрыла в марте этого года и вернула подозреваемому залог.

30 июля 2016 года Ефремов был повторно задержан в аэропорту Борисполь. 1 августа суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. После этого суд уже дважды продлил арест Ефремову.

4 января сообщалось, что Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт. Ему, среди прочего, инкриминируют покушение на территориальную целостность Украины.