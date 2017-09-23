Пожар на складе боеприпасов под Мариуполем потушен

Сотрудники экстренных служб по состоянию на утро субботы, 23 сентября, потушили пожар на складе боеприпасов в селе Новоянисоль под Мариуполем.

Об этом в комментарии "112 Украина" заявила спикер ГУ ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал.

По словам Бахал, несмотря на ликвидацию возгорания уровень пожарной опасности продолжает оставаться высоким.

На месте работают экстренные службы и подразделения ВСУ, задействованные в разминировании территории.

"Пожар ликвидирован в 5:47, на данный момент горения нет. Наши подразделения продолжают дежурить на складе в связи с повышенной пожарной опасностью, где могут быть возгорания сухой травы. Общей эвакуации не было и на данный момент такой необходимости нет. У нас привлечено 10 пиротехнических групп от ВСУ и ГСЧС для проведения разминирования. После этого начнут работать эксперты и будет устанавливаться причина пожара", - заявила она.

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Бахал отметила, что основной версией возникновения пожара пока рассматривается возгорание сухой травы на близлежащем поле.

Как ранее сообщалось, по факту пожара на складе боеприпасов под Мариуполем правоохранителями было открыто уголовное производство по ст. 194 УК "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

22 сентября около 16:20 на складах боеприпасов в районе села Малоянисоль Донецкой области прогремели взрывы.

Взрывам предшествовало горение травы на территории склада боеприпасов ВСУ. По состоянию на 18.20 взрывы прекратились. Было эвакуировано 30 человек из ближайших жилых домов.