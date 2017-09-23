В Донецке подорвали автомобиль с главой "миндоходов ДНР"

Информационные ресурсы боевиков сообщают, что в оккупированном Донецке в результате взрыва, устроенного с целью покушения на так называемого министра доходов и сборов "ДНР" Александра Тимофеева, пострадали восемь человек.

Два взрыва прогремели утром в субботу, 23 сентября, сообщают РосСМИ.

Взрывы произошли около 8:30 недалеко от проспекта Мира в центре города. Место происшествия оцеплено представителями силовых структур так называемой "ДНР".



Тимофеев также занимает пост так называемого заместителя председателя "Совета министров ДНР".

"Как сообщают источники, Александр Тимофеев доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, всего в результате взрыва пострадали 8 человек", — говорится в сообщении.

Как сообщают РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых ведомствах "ДНР", Тимофеев находится в критическом состоянии.

