Климкин рассказал, о чем говорили Порошенко и Трюдо

Во время переговоров, которые президент Украины и его команда вели в Канаде, царила теплая атмосфера стратегического партнерства.

Об этом во время пребывания в Торонто рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Укринформ".

"Кто-то может быть удивлен, но я скажу, что на самом деле главное во время этого визита – атмосфера. Очень дружественная по содержанию атмосфера стратегического партнерства", - сказал Климкин.

При этом он отметил и мощную содержательную составляющую переговоров. По словам министра, одной из основных тем стало развитие экономического сотрудничества.

"Во-первых, это желание, так сказать, вдохновить свободную торговлю. В этом году мы имеем рост товарооборота на 72%, но, если посмотреть на абсолютные цифры и сопоставить их с количеством здесь украинцев, то станет понятно, что это – только начало", - отметил глава МИД.

Второй важной темой стало председательство в следующем году Канады в G7.

"Мы поговорили и о приоритетах председательства и о различных политических вещах, и о содействии реформам в Украине", - сообщил Климкин.

Он добавил, что был также затронут вопрос визовой либерализации.

"Сейчас из-за специфической миграционной системы Канады наши граждане получают достаточно большое количество отказов. Мы примерно наметили путь, каким образом его существенно снизить", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Украины.

Напомним, президент Украины вместе с большой правительственной делегацией находится с двухдневным официальным визитом в Канаде. В Торонто он встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, премьером провинции Онтарио Кэслин Уин, канадскими депутатами и сенаторами, а также местными предпринимателями и громадой. Кроме этого, Петр Порошенко поздравил сборную Украины на Invictus Games.