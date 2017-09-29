На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс

Бывший генеральный секретарь НАТО рассказал Фокусу о шансах Украины попасть в Североатлантический альянс, вопросе, который должен задать себе Владимир Путин, и о том, какие уроки НАТО извлекло из ситуации на Донбассе

Кресло генсека НАТО 64-летний Андерс Фог Расмуссен покинул три года назад. Ещё в 2011-м датчанин был одним из тех, кто открыто работал над потеплением отношений между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом. "XX век был веком противостояния НАТО и Советского Союза. Я хочу, чтобы XXI век стал веком сотрудничества России и НАТО", — говорил он тогда.

Впрочем, уже в 2014-м, после оккупации Крыма Россией и развёртывания Кремлём войны на Донбассе, стало ясно: "век сотрудничества" придётся отложить. На саммите НАТО в Уэльсе, за несколько месяцев до ухода с должности, некогда симпатизирующий Москве генсек Расмуссен обвинил российского президента Владимира Путина в поддержке затяжных тлеющих конфликтов в странах — соседях РФ и призвал Альянс создавать дополнительные военные базы для полной гарантии безопасности.

С 27 мая 2016 года Андерс Фог Расмуссен — внештатный советник президента Украины. Злые языки назвали это назначение имиджевым ходом команды Петра Порошенко. Сам же экс-генсек к своей новой должности отнёсся серьёзно, пообещав всячески способствовать укреплению безо­пасности Украины и связей страны с ЕС. С Расмуссеном корреспондент Фокуса встретился в рамках 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

КТО ОН Датский политик, генеральный секретарь НАТО (2009–2014) ПОЧЕМУ ОН Назначен внештатным советником президента Украины, работает над интеграцией нашей страны в НАТО

Мы часто слышим, что наша страна не готова к членству в НАТО. При этом президент Пётр Порошенко заявил о том, что Украина выбрала пронатовский курс. Прокомментируйте.

— То, что Украина не готова к НАТО — на данный момент! — очевидный факт. Чтобы стать членом Альянса, вы должны выполнить определённые требования, включая, конечно, соответствие вооружённых сил европейским стандартам. Один из пунктов — армией должно руководить гражданское лицо. Но вам нужно сделать больше — в первую очередь побороть коррупцию.

Окончательное решение по Украине будет приниматься после оценки того, сможет ли Киев внести вклад в улучшение евроатлантической безо­пасности. Мой вывод: не надо исключать того, что однажды Украина станет членом НАТО. И в 2008-м на саммите НАТО мы решили, что ваша страна станет членом Североатлантического альянса, как только будет соответствовать всем требованиям. Мы не знаем, когда это произойдёт.

Но здесь и сейчас важнее сфокусироваться на том, что подчеркнул Пётр Порошенко: мы на правильном пути, мы сделаем всё, что в наших силах. Сейчас процесс, который нужно пройти для достижения цели, гораздо важнее, чем обсуждение даты, когда Украина станет членом НАТО. Я не могу назвать срока вступления.

Советник президента. В Украине Расмуссен занимается укреплением безопасности страны и её связей с ЕС

Насколько высоки шансы страны, которая находится в состоянии войны, стать членом НАТО?

— Окончательное решение НАТО будет основываться на оценке способности Украины сделать вклад в евроатлантическую безопасность. Мы не можем взять на борт члена, который сделает наш регион менее безопасным. Не станет ли Украина нашим слабым звеном? Это ещё предстоит выяснить.

Что касается приёма в наши ряды воюющей страны, следует помнить, что многое может измениться. Приведу пример. Кто бы мог поверить, что три страны Балтии, бывшие республики Советского Союза, однажды станут членами НАТО? Но они стали! Поэтому надо оставаться оптимистами.

Новости о желании Украины присоединиться к НАТО раздражают российского президента. Украинцы верят, что Европа откровенно побаивается Путина. Затруднит ли это путь Украины в Альянс?

— Нет, я так не думаю. Путин должен смириться с тем, что каждая европейская страна имеет право самостоятельно выбирать, с кем ей заключать союзные договоры. Я не случайно употребляю словосочетание "союзные договоры". Этот термин использовался в Хартии европейской безопасности ОБСЕ 1999 года, подписанной в том числе Россией. То есть Москва в прошлом подписалась под этими принципами. В Хартии чётко указано: "Каждое государство-участник имеет право свободно выбирать или менять способы обеспечения своей безопасности, включая союзные договоры". Путин не может принимать решение от имени украинского народа. Украина должна решать, хочет ли она стать членом НАТО. А Альянсу предстоит определиться, согласны ли мы принять в свои ряды вашу страну.

Российскому президенту пора спросить себя: "Почему все мои соседи хотят присоединиться к НАТО и ЕС?" Возможно, следует вести себя любезнее, чтобы у соседей было желание сотрудничать. Страны — соседи России боятся, что Кремль будет доминировать над ними, и они ищут защиты в НАТО и ЕС. Это логично. Остаётся надеяться, что Путин всё же сделает выводы.

Важные связи. Круг общения Расмуссена — ключевой геополитический элемент продвижения интересов Украины на Западе

Жестокий урок

То, что происходит на востоке Украины, — пример современной войны. По-вашему, какой урок солдаты и в целом система НАТО могут извлечь из украинской ситуации?

— События, о которых вы говорите, заставили нас детально изучить российскую стратегию гибридной войны. Мы активизировали усилия, чтобы защитить себя от российских приёмов ведения информационной войны. Термин fake news ("поддельные новости". — Фокус) стал реальностью. Могу привести пример: когда Дания приняла решение развернуть войска в странах Балтии, чтобы повысить уровень защиты нашей восточной территории, мы проконсультировали своих сотрудников, как действовать в столь деликатной ситуации.

Мы уже видели в российских СМИ фейковые новости о бесчинствах наших войск. Например, репортажи о том, что солдаты НАТО якобы насилуют балтийских женщин, и даже россиянок. Конечно, это были утки, но если бы люди поверили в эти истории, конфликтов между военными и местным населением избежать бы не удалось. Мы должны были вовремя и правильно реагировать на подобные истории. Думаю, это главный урок, который мы извлекли: Россия искусно владеет приёмами ведения информационных войн. Нам нельзя расслабляться.

Вы больше не занимаете руководящий пост в НАТО, поэтому способны дать этому военно-политическому блоку трезвую оценку со стороны. В правильном ли направлении движется Альянс?

— Думаю, что в правильном. До того, как я ушёл из НАТО, в сентябре 2014-го, мы провели саммит в Уэльсе. Это произошло спустя несколько месяцев после того, как Россия напала на Украину. Мы приняли решение укрепить восточные границы НАТО. Это всего лишь возвращение к нашим основам. Именно так и с такой целью изначально создавался Альянс. Я думал, что Россия наш партнёр. Оказалось, что нет. Поэтому в сентябре 2014-го мы выбрали для себя новый курс. Насколько я вижу, НАТО продолжает по нему двигаться. Я доволен тем, что вижу. Думаю, все решения, принимаемые НАТО сейчас, до сих пор основываются на выводах, сделанных на том саммите. Укрепление восточных границ мы продолжаем исключительно из-за ситуации в Украине.