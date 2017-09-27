Игра мандатов. Планы коалиции и оппозиции накануне президентских выборов

Начало нового политсезона, как и ожидалось, выдалось насыщенным. Но главным событием стала даже не новая сессия Верховной Рады, а успешный прорыв границы Михеилом Саакашвили, летом лишённого украинского гражданства. Вокруг бывшего президента Грузии даже образовался союз, куда вошли не только его давние партнёры по "Дем­альянсу" и "Самопомочи", но и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, и ряд политиков меньшего калибра, например, Валентин Наливайченко и Юрий Деревянко. Это явно ситуативное объединение, ведь та же Тимошенко открыто признаёт Саакашвили своим политическим оппонентом, да и сложно её представить в одной команде, например, с Сергеем Лещенко и прочими еврооптимистами. Поэтому нынешний союз скорее напоминает "Украину без Кучмы", когда за один стол сели непримиримые политически оппоненты, объединённые лишь одной идеей — противостоянием действовавшему тогда президенту страны. С учётом того, что выборы главы государства, похоже, состоятся в положенный по закону срок, в конце марта 2019-го, шансы на то, что "Украина без Порошенко" в нынешнем формате сохранится до дня голосования, откровенно невелики — за полтора года будет ещё много новых событий, вызовов и провокаций.

Параллельно процесс консолидации происходит и в лагере власти. Главная идея — создание единой суперпартии власти на основе Блока Петра Порошенко и "Народного фронта". Согласно сигналам из высоких кабинетов околовластные группировки пытаются хотя бы на время прекратить внутреннюю борьбу, вследствие которой, к примеру, уже несколько месяцев остаются вакантными множество топ-должностей. Главная задача такой партии — обеспечить переизбрание Петра Порошенко на второй срок, а после — успешный результат на парламентских выборах 2019-го (шансы на досрочные выборы в Верховную Раду всё больше приближаются к нулю).

В украинской политике нет ничего постоянного, так что в ближайшие месяцы мы наверняка увидим немало удивительных союзов и противостояний

Переговоры о создании украинского аналога "Единой России" идут не первый месяц, но от исходной точки особо не отошли. Слишком много интересов надо согласовать, ведь обе партии власти отнюдь не монолитны. У премьер-министра Владимира Гройсмана, генерального прокурора Юрия Луценко, секретаря СНБО Александра Турчинова, а также главы МВД Арсена Авакова и массы игроков помельче есть собственные амбиции и планы. Пока что в публичных комментариях участники объединительного процесса о своих переговорах предпочитают изъясняться общими фразами, но даже так у них не наблюдается единства. На форуме YES Арсений Яценюк твёрдо заявил, что "нам необходима новая объединённая политическая платформа настоящих проукраинских сил", при этом Владимир Гройсман в вопросе объединения не столь категоричен. В тот же день и на том же форуме премьер-министр пусть и завуалировано, но дал понять, что говорить о слиянии БПП и НФ рано: "Готов работать на результат. Нужна ли для этого мощная политическая сила? Однозначно. Но пока наша коа­лиция БПП и НФ является основой изменений, которые воплощает наше правительство".

Фокус представляет схематическую расстановку основных игроков на политическом поле. При этом важно понимать, что никакая схема не может отобразить всю сложность отношений между украинскими политиками и их партиями. К примеру, тот же Олег Ляшко, несмотря на всю критику власти, успешно играет ей на руку, критикуя Юлию Тимошенко. А "Народный фронт" — это не единое целое, а зонтичное объединение ряда политиков, которых связывают не союзнические обязательства, а скорее пакт о ненападении. Тот же Арсен Аваков давным-давно играет собственную политическую игру. Как, впрочем, и Владимир Гройсман, Юрий Луценко, Александр Турчинов, Арсений Яценюк, постоянно ведущие переговоры друг с другом все вместе, и друг у друга за спиной. К тому же в украинской политике нет ничего постоянного, так что в ближайшие месяцы мы наверняка увидим немало удивительных союзов и противостояний.

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Инфографика: Александр Шатов