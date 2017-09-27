Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Игра мандатов. Планы коалиции и оппозиции накануне президентских выборов
Игра мандатов. Планы коалиции и оппозиции накануне президентских выборов

Игра мандатов. Планы коалиции и оппозиции накануне президентских выборов

Главные союзы и противостояния власти и оппозиции за полтора года до президентских выборов

Милан Лелич - 27.09.17 2604
900

Начало нового политсезона, как и ожидалось, выдалось насыщенным. Но главным событием стала даже не новая сессия Верховной Рады, а успешный прорыв границы Михеилом Саакашвили, летом лишённого украинского гражданства. Вокруг бывшего президента Грузии даже образовался союз, куда вошли не только его давние партнёры по "Дем­альянсу" и "Самопомочи", но и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, и ряд политиков меньшего калибра, например, Валентин Наливайченко и Юрий Деревянко. Это явно ситуативное объединение, ведь та же Тимошенко открыто признаёт Саакашвили своим политическим оппонентом, да и сложно её представить в одной команде, например, с Сергеем Лещенко и прочими еврооптимистами. Поэтому нынешний союз скорее напоминает "Украину без Кучмы", когда за один стол сели непримиримые политически оппоненты, объединённые лишь одной идеей — противостоянием действовавшему тогда президенту страны. С учётом того, что выборы главы государства, похоже, состоятся в положенный по закону срок, в конце марта 2019-го, шансы на то, что "Украина без Порошенко" в нынешнем формате сохранится до дня голосования, откровенно невелики — за полтора года будет ещё много новых событий, вызовов и провокаций.

Параллельно процесс консолидации происходит и в лагере власти. Главная идея — создание единой суперпартии власти на основе Блока Петра Порошенко и "Народного фронта". Согласно сигналам из высоких кабинетов околовластные группировки пытаются хотя бы на время прекратить внутреннюю борьбу, вследствие которой, к примеру, уже несколько месяцев остаются вакантными множество топ-должностей. Главная задача такой партии — обеспечить переизбрание Петра Порошенко на второй срок, а после — успешный результат на парламентских выборах 2019-го (шансы на досрочные выборы в Верховную Раду всё больше приближаются к нулю).

В украинской политике нет ничего постоянного, так что в ближайшие месяцы мы наверняка увидим немало удивительных союзов и противостояний

Переговоры о создании украинского аналога "Единой России" идут не первый месяц, но от исходной точки особо не отошли. Слишком много интересов надо согласовать, ведь обе партии власти отнюдь не монолитны. У премьер-министра Владимира Гройсмана, генерального прокурора Юрия Луценко, секретаря СНБО Александра Турчинова, а также главы МВД Арсена Авакова и массы игроков помельче есть собственные амбиции и планы. Пока что в публичных комментариях участники объединительного процесса о своих переговорах предпочитают изъясняться общими фразами, но даже так у них не наблюдается единства. На форуме YES Арсений Яценюк твёрдо заявил, что "нам необходима новая объединённая политическая платформа настоящих проукраинских сил", при этом Владимир Гройсман в вопросе объединения не столь категоричен. В тот же день и на том же форуме премьер-министр пусть и завуалировано, но дал понять, что говорить о слиянии БПП и НФ рано: "Готов работать на результат. Нужна ли для этого мощная политическая сила? Однозначно. Но пока наша коа­лиция БПП и НФ является основой изменений, которые воплощает наше правительство".

Фокус представляет схематическую расстановку основных игроков на политическом поле. При этом важно понимать, что никакая схема не может отобразить всю сложность отношений между украинскими политиками и их партиями. К примеру, тот же Олег Ляшко, несмотря на всю критику власти, успешно играет ей на руку, критикуя Юлию Тимошенко. А "Народный фронт" — это не единое целое, а зонтичное объединение ряда политиков, которых связывают не союзнические обязательства, а скорее пакт о ненападении. Тот же Арсен Аваков давным-давно играет собственную политическую игру. Как, впрочем, и Владимир Гройсман, Юрий Луценко, Александр Турчинов, Арсений Яценюк, постоянно ведущие переговоры друг с другом все вместе, и друг у друга за спиной. К тому же в украинской политике нет ничего постоянного, так что в ближайшие месяцы мы наверняка увидим немало удивительных союзов и противостояний.

Нажмите для увеличения

Инфографика: Александр Шатов

9
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Адмиралы Небраски. Что означает быть политиком в УкраинеМарина Порошенко в образе телеведущей поздравила мужа с днем рожденияПорошенко подписал закон об образовании

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. ООН в помощь. Ольга Айвазовская о миротворцах на оккупированном Донбассе 3230
  2. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 5142
  3. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 3564
  4. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 2687
  5. Вселенная на Лютеранской. Тысяча и одна история Эдуарда Лындина, человека и книги 1599
  6. Панк в опере. Как бас-гитарист Александр Пипа запел своим голосом 1694
  7. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 6523
  8. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 4816
  9. Иррациональный человек. Как актёра Алексея Вертинского меняют роли 2298
  10. Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября 3128
  1. Кладоискатель отыскал секретный ядерный центр нацистов 4956 / 5840
  2. Отопительный сезон в Украине может стартовать раньше 2647 / 2886
  3. Под Винницей горит один из крупнейших складов боеприпасов ВСУ (обновляется) 2099 / 2294
  4. Ещё покоптим небо. Кому нужны украинские самолеты 1990 / 2191
  5. В парламенте назвали размер минимальной пенсии после реформы 1583 / 1736
  6. Марина Порошенко в образе телеведущей поздравила мужа с днем рождения 1556 / 1732
  7. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1415 / 42397
  8. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 1237 / 1395
  9. Игра мандатов. Планы коалиции и оппозиции накануне президентских выборов 1187 / 2604
  10. В России пенсионер из автомата расстрелял троих непрошеных гостей 1182 / 1341
  1. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 18 / 1395
  2. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 16 / 1414
  3. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 11 / 6075
  4. Кладоискатель отыскал секретный ядерный центр нацистов 8 / 5840
  5. Иловайские игры. Как спорт помогает найти себя после войны и ранений 7 / 837
  6. Марина Порошенко в образе телеведущей поздравила мужа с днем рождения 7 / 1732
  7. Российский омбудсмен: В ООН несправедливо и необъективно оценили состояние дел в Крыму 5 / 1075
  8. Ещё покоптим небо. Кому нужны украинские самолеты 4 / 2191
  9. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 4 / 5142
  10. Балчун: Мой главный успех в Украине в том, что я выжил 4 / 1404
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.